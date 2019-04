Első alkalommal adott át életműdíjakat a Magyar Filmakadémia

A Varga Viktor ötvösművész által megalkotott életműdíjakat első alkalommal adták át. A tervek szerint a filmakadémia a jövőben minden évben életműdíjban részesít öt olyan művészt, akik nevüket beírták a magyar filmtörténelembe."A film fiatal művészeti ágként is kitörölhetetlen hatással bír egy ország képére" - mondta el a díjátadón Karas Monika, az NMHH Médiatanácsának elnöke. Ha a tehetség találkozik a jó csapatmunkával, abból születik meg az értékes, időtálló film. Magyarország pedig nem szűkölködik értékes filmekben. Fontosnak tartjuk, hogy szóhoz és mozgóképhez jussanak a tehetséges emberek, az ő tehetségük kibontakoztatása ugyanis közérdek, a magyar közkincset gyarapítja - tette hozzá.Novák Emil, a filmhetet szervező Magyar Filmakadémia Egyesület ügyvezető elnöke elmondta: öt éve 30 filmes szakember alapította az egyesületet, amelynek ma már 385 tagja van. Az elmúlt öt év alatt pedig nemcsak gazdaságilag vált sikeressé a magyar filmipar, de művészileg is kiemelkedő alkotásokat hozott létre. Az elnök beszédében a januárban elhunyt Andy Vajnának mondott köszönetet a pozitív változásokért.Az est zárásaként a Camerimage operatőri fesztiválon nagy sikerrel bemutatott Fényképezte Zsigmond Vilmos című portréfilmet láthatta a közönség.A Magyar Filmakadémia Egyesület által a Magyar Nemzeti Filmalap és az NMHH Médiatanácsa támogatásával megrendezett, szombatig tartó filmhétre idén rekordszámú nevezés érkezett, így a kísérő programokkal együtt hét kategóriában összesen 203 filmet vetítenek a Corvin moziban. Idén először az egyre népszerűbb televíziós sorozatok is helyet kaptak a filmhét programjában és díjat kapnak a sorozatok is.Az idén 44 díjat adnak át a televíziós forgalmazású filmeknek és alkotóiknak. Az elismeréseket a Pesti Vigadóban vehetik át a díjazottak április 27-én. A játékfilmes műfajban 19 elismerést osztanak ki, a díjátadót a Vígszínházban tartják április 28-án.