Élőben közvetítik európai mozik a Berlini Filharmonikus szilveszteri gálakoncertjét

A szilveszteri koncert karmestere szólistaként szerepet vállal Mozart egyik ragyogó alkotása, a Zongoraverseny No. 26 előadásában is. Daniel Barenboim a filharmonikusok egyik legrégebbi barátja, szólistaként 1964. júniusban, 21 évesen kezdett náluk, karmesterként pedig 1969 júniusában.



Felcsendül Maurice Ravel négy híres műve is, köztük a világ talán egyik legizgalmasabb crescendója, a Boléro - közölte az Uránia Nemzeti Filmszínház, amely Budapesten közvetíti élőben a kora esti eseményt.