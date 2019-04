Elkezdi árulni 5G telefonját Európában az LG

A Dual Screennel kiegészített LG V50ThinQ 5G készülék horizontálisan elforgatva egy teljes értékű videojátékká válik

Együttműködési megállapodást kötött az LG Electronics (LG) és a Swisscom, így a svájci távközlési szolgáltató üzleteiben a következő hetekben elérhetővé válnak az LG V50ThinQ 5G csúcskategóriás okostelefonok és a készülékhez csatlakoztatható második kijelző (LG Dual Screen). Az LG több, az 5G szolgáltatás idei bevezetését tervező európai távközlési szolgáltatóval is együttműködik majd, e sorban a Swisscommal kötött megállapodás az első.Az LG első 5G készülékébe a legújabb QualcommSnapdragon™ 855 mobilplatformot a Snapdragon X50 5G modemmel együtt építették be. A készülék — az LG okostelefonok között elsőként — a V40-nál 20 százalékkal nagyobb kapacitású, 4000 mAh-s akkumulátort kapott. Erre azért volt szükség, mert az 5G hálózaton történő kommunikáció több energiát igényel, mint az LTE hálózat, a nagyobb teljesítmény miatt pedig egy új, a megelőző modellben találhatónál közel háromszor nagyobb hőkamrás hűtőrendszer is szerepel az LG V50ThinQ 5G technikai újdonságai között. Ez az új hűtési megoldás a hagyományos hőelvezető csöveknél hatékonyabban tartja alacsonyan a belső hőmérsékletet, és több alkalmazás egyidejű futtatása mellett is javítja a feldolgozási teljesítményt.A 6,2 hüvelykes OLED-kijelző csatlakoztatásával még inkább élvezhetővé válnak az 5G technológia gyorsaságából fakadó előnyök, azaz kiváló minőségben nézhetőek pl. az élő koncertközvetítések, sportesemények.A Dual Screennel kiegészített LG V50ThinQ 5G készülék horizontálisan elforgatva egy teljes értékű videojátékká válik, ahol a második képernyő kontrollerként használható, így játék közben az ujjaink nem takarják el a fő képernyőn zajló eseményeket. A két kijelző révén a multitasking igazán kényelmessé válik: miközben például az egyik képernyőn filmet nézünk, a másikon az IMDB-n böngészhetünk. Mivel a kiegészítő képernyő gyorsan lekapcsolható a telefonról, nem kell mindenhová magunkkal vinnünk, így az akkumulátorral is spórolhatunk.„Az LG a legmodernebb eszközök bemutatásával és a Swisscomhoz hasonló távközlési szolgáltatókkal kötött együttműködésekkel kívánja tovább erősíteni vezető szerepét az 5G technológia piacán" - mondta Morris Lee, az LG Electronics mobilkommunikációs divíziójának szenior alelnöke. „Ahhoz, hogy Európában sikerüljön felgyorsítani az 5G technológia piaci elterjedését, erős együttműködésekre van szükség, az LG pedig készen áll arra, hogy kulcsszerepet töltsön be, amint széles körben elérhetővé válik a szolgáltatás a régióban."