Elképesztően cuki a Nyíregyházi Állatpark háromnapos Grévy-zebrája - galéria

Megszületett a 2019-es év első állatbébije a Nyíregyházi Állatparkban, a Grévy-zebra (Equus grevyi) csikó újév első napján jött világra.A gondozók által Szilveszternek elnevezett csődör érkezését eredetileg január második hetére várták a park szakemberei, ám valószínűleg az év végi tűzijátékok okozta durrogtatás miatt hamarabb indult be az ellés az anyaállatnál - közölte a Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark szóvivője-osztályvezetője csütörtökön az MTI-vel.Az egészséges utód egyelőre anyjával él közösen a Tarzan ösvénye fűtött istállójában, de ahogy felerősödik, megismerkedik a fekete kontinens patás állatait bemutató több hektáros kifutórendszer többi lakójával, többek között a Rotchild-zsiráfokkal, a fekete lóantilopokkal vagy a nagy kudukkal. Tápláléka az első hat-hét hónapban elsősorban az anyatej lesz, de 30-40 naposan már elkezdi kóstolgatni a szálas takarmányt is.A csikó születésével immár ötfős tenyészcsapat él a Nyíregyházi Állatparkban, amely 2008 óta tartja a különleges zebrafajt. Az ivarérettséget négyéves korára elérő Szilvesztert később másik európai állatkertbe helyezik majd át az Európai Fajmegőrzési Program keretein belül.A legnagyobb termetű zebrafaj - egyben a legnagyobb vadon élő lóféle - Jules Grévy (1807-1891) 19. századi francia köztársasági elnöktől kapta a nevét, aki egy ilyen állatot kapott ajándékba Abesszíniától. A szabad természetben kevesebb mint kétezer egyed él Dél-Etiópia és Kenya területein. A többi zebrafajtól - az alföldi és hegyi zebrától - könnyen megkülönböztethető, mivel hasa töve fehér és a hátán a gerinc mentén fehérrel keretezett sáv fut végig, valamint a fülei is jóval nagyobbak.A Nyíregyházi Állatparkban a Grévy mellett az alföldi zebra két alfaja, a Böhm- és a Chapman-féle zebra is látható egy másik kifutóban.