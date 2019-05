Elképesztő meglepetés várja a gyerekeket május utolsó vasárnapján

Ezek a gyermekek sok esetben hosszú hónapokat töltenek a kórházban szinte mindentől elzárva, de mi hiszünk abban, hogy ha együtt segítünk, minden sikerülhet

A lurkók még csak nem is sejtik, milyen lélegzetelállító kalandban lehet majd részük május utolsó vasárnapján a Meglepkék jóvoltából.A gyereknapon a Tinódi Lantos Sebestyén köz, a Boráros tér, a Lechner Ödön Fasor és a Soroksári út egy picit átváltozik Amerikává, hogy a gyerekek is átélhessék,De, hogy a régi idők „nagyjai" se maradjanak ki, a kicsik kipróbálhatják, hogy pöfög egy négyütemű Trabant vagy milyen a kézi váltó egy Ladában.Ezzel azonban még nem ér véget a meglepetések sora, ugyanisA Játékmentés lényege, hogy összegyűjtik azokat a játékokat, amiket mások örömmel felajánlanak, hogy boldogságot okozzanak azoknak a gyerekeknek, akiknek nap mint nap meg kell küzdeniük a betegségükkel, miközben legtöbb idejüket egy kórházi szobában kell tölteniük.– mondta Sashalmi Attila a Meglepkék cégvezetője, aki arra buzdít mindenkit, legyenek Játékmentők.Nagyon fontos azonban, hogy, így azokat ne vigyék be az adományozók.Akik szeretnének részt venni, ezen a különleges napon és gyermeküknek maradandó élményt adni, azok e-mailben tudnak regisztrálni és időpontot foglalni. Csak annyit kell tenniük, hogy figyelik a Meglepkék.hu Facebook oldalát és a kiválasztott autónál időpontot foglalni!Bp. Tinódi Lantos Sebestyén köz.1.A begyűjtött játékokkal teli autókonvoj május 27-én útra kel és a Meglepkék igazi libabőrös élményt nyújt át a gyermekeknek!