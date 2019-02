Elképesztő: kecske rontott be egy MOL benzinkút üzlethelyiségébe - videó

–

Nem mondható épp átlagosnak azoknak a MOL-dolgozóknak a munkanapja, akik jelen voltak, amikor egy kecske rontott be a benzinkút üzlethelyiségébeA békés állat egy ideig a csipszek mellett ácsorgott, ami után elegánsan ki is sétált az üzletből.A kecskéről videó is készült, amit a MOL Facebook-oldalán osztott meg.