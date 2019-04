Elindították a világ első 5G mobilszolgáltatását Dél-Koreában

A három dél-koreai mobil távközlési szolgáltató vállalat, az SK Telecom Co., a KT Corp. és az LG Uplus Inc. a csütörtökön elindította a világon először ötödik generációs (5G) kereskedelmi mobil szolgáltatását.



Ju Jung Min tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint az 5G mobil szolgáltatás elindításával Dél-Korea az ötödik generációs mobil távközlési technológia éllovasává válhat a világon. "A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország vezető szerepre tegyen szert az ötödik generációs mobil távközlési technológia terén" - fogalmazott.



A három dél-koreai távközlési szolgáltató vállalat eredetileg péntekre tervezte 5G mobil szolgáltatásának beindítását, de miután megneszelték, hogy az amerikai Verizon csütörtökön indítaná be saját ötödik generációs szolgáltatását, egy nappal előbbre hozták a startot.



A dél-koreai mobil szolgáltató cégek havi 80 ezer won (20 ezer forint) körüli áron kínálják korlátlan 5G adatcsomagjaikat ingyenes nemzetközi roaming szolgáltatással.