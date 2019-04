Élete legembertpróbálóbb időszakán van túl Balázs Pali

legembertpróbálóbb

Életeidőszakán van túl Balázs Pali. Még a közvetlen környezetéből is csak kevesen tudták, hogy az előadónak az elmúlt fél évben kétszer is kés alá kellett feküdnie. Pedig azt megelőző 50 évben még csak kórházban sem járt.– Tavaly augusztusban szenvedtem egy ártatlannak tűnő sportsérülést foci közben, a jobb térdemben leszakadt a porc – meséli Pali. – Megműtöttek, de az operáció közben derült ki, hogy már a keresztszalagom is el van szakadva. Az orvos szerint legalább 3-4 évig keresztszalag nélkül fociztam, ami időzített bombát jelentett az újabb sérüléseket illetően. A második kényszerű operáció minden eddiginél komolyabb beavatkozás volt az életemben, hiszen eddigi maximum csak látogatóba mentem kórházba.– Az orvosom azt mondta, legalább fél éves pihenés következi. 3 hét mankó, majd több hónap rehabilitáció. Kétségbeejtő szituáció volt, hiszen ott álltam a nagy zenei megújulásom munkálatainak kellős közepén, s még fellépéseket is le kellett mondanom. Emlékszem, a kórházban töltött éjszakáimra, aludni sem tudtam, hanem hosszú éjeken át csak bámultam ki az ablakon. És ott, az égboltot figyelve döntöttem el egy éjszaka: csakazértis megmutatom, hogy képes leszek a lehető leggyorsabban visszatérni az életbe. A gyakorlati része persze nem volt ilyen gördülékeny, hiszen teljes mértékben kizökkentem a korábbi munkafolyamatokból. Ám mindent elkövettem azért, hogy ez a sérülés ne gátoljon semmiben. Dupla erővel vetettem bele magam a gyógytornába.– Hogy mennyire nem volt egyszerű dolgom, mi sem jelzi jobban, minthogy az elkövetkező hetekben felpolcolt lábbal kellett énekelnem a stúdióban. A készülő lemez felét egy bárszéken ülve énekeltem fel, például a "Gondolsz e rám" című lírai dalomat miközben a jobb lábam egy másik székre volt kitámasztva. 17 lemezt készítettem eddigi pályafutásom során, de ilyen körülmények között még sosem dolgoztam. A műtétet követően 3 hétig mankóval kellett volna járnom, de saját felelősségre 6 nap után eldobtam a támaszt. Az operációt követő 10. napon már konditerembe is elmentem, mert hiányzott a mozgás. Ez a lehető legjobb döntés volt, mert fizikálisan, szellemileg és lelkileg is folyamatosan erősödtem. Nem keseregtem, hanem arra törekedtem, hogy mind a stúdióban, mint a hétköznapi életemben megálljam a helyemet.– Nagyot harcoltam és küzdöttem ezért az új lemezért, miközben a rehabilitációm tartott. Sokan a közvetlen környezetemben sem tudták, hogy mi történt, mert nem szerettem volna, ha sajnálnak. Az a típus vagyok, aki nem mutatja, ha valami bántja, hanem inkább megoldja. De esküszöm, a mindennapok gyógytornájából plusz energiát merítettem, s még nagyobb ambícióval dolgoztam a jövőbeni sikereimért. Akármi is történt, az elkészült lemez pozitív energiákkal lett tele.– A sorrendben 18. albumom, amely "Majd holnap írok" címmel látott napvilágot, pályafutásom legmagasabb színvonalú lemeze lett. Teljes zenei megújulás, továbblépés egy új világ felé. A szakma krémje már hallotta, s nagy megtiszteltetésemre úgy véleményezték, hogy minőségi popzene került ki a stúdióból. Az exkluzív korong április 26-tól reggel 8 órától kapható a kiemelt MOL kutakon, roppant rajongóbarát áron, mindössze 980 forintért. Ez a lemez önmagamnak is egy nagy bizonyíték, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is képes az ember még nagyobb energiákat mozgósítani. Szeretnék erőt adni vele minden zenebarátnak, ezért nagyon remélem, minél több emberhez eljutnak majd ezek a pozitív, lélekerősítő dalok!