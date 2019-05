Elárulták a Sussex Baby nevét: erre senki sem fogadott - fotók, videó

–

Archie Harrison Mountbatten-Windsornak hívják Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő hétfőn született fiát. A hercegi házaspár szerda délután jelentette be, hogy milyen neveket választott a csecsemőnek.Néhány órával korábban a világ először láthatta a kétnapos gyereket, akit szülei mutattak meg a kameráknak windsori rezidenciájukon.A szerdán nyilvánosságra hozott nevek közül egyik sem szerepelt a londoni fogadóirodák által eddig favoritnak tartott lehetőségek között. Az országos fogadóhálózatok az Alexander, a Spencer, az Arthur és a James keresztneveket kínálták fogadásra a legnagyobb valószínűséget jelző kiírásokkal, vagyis a legkisebb nyereményígérettel.Az Archie szerepelt ugyan egyes fogadócégek kínálatában, de messze a favoritlista alatt, a teljesen valószínűtlennek tartott nevek között, ennek megfelelő 100/1 körüli kiírással, vagyis ha valaki volt olyan merész, és erre a névre feltett például 100 fontot, most 10 ezer fontos nyereményért fáradhat a pénztárhoz.A Harrison viszont egyáltalán nem szerepelt a fogadási lehetőségek között. A név nyilvánvalóan a gyermek édesapjára, vagyis Harry hercegre utal, mivel annyit tesz, hogy Harry - vagy Henry - fia.Harry valós első keresztneve Henry, a másik három pedig Charles Albert David.A Windsor a brit uralkodóház hivatalos neve több mint egy évszázada.V. György király, a jelenlegi uralkodó, II. Erzsébet királynő nagyapja 1917-ben, az első világháború idején fellángoló németellenes érzelmek hatására döntött úgy, hogy a brit uralkodóház a német apai felmenőkre utaló addigi Szász-Coburg-Gotha helyett a Windsor nevet vegye fel.A névadó, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélya a világ legősibb, ma is eredeti rendeltetésének megfelelően működő királyi rezidenciája. II. Erzsébet királynő ideje nagy részét itt tölti, és a kastély közvetlen közelében lévő Frogmore Cottage rezidencián él néhány hete Harry herceg családjával.A Mountbatten utónévvel Harry és Meghan nagy valószínűséggel a brit királyi család egyik legnépszerűbb és legbefolyásosabb néhai tagja, Lord Louis Mountbatten emlékének kívánt tisztelettel adózni.Mountbatten gróf, a gyarmati India utolsó brit alkirálya 1979-ben, 79 évesen halt meg egy pokolgépes merényletben. A robbanószerkezetet az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő egykori milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) helyezte el a lord jachtján az ír partok előtt.Lord Mountbatten - a királyi család egyetlen tagja, aki IRA-merényletben vesztette életét - a 93 esztendős II. Erzsébet királynő néhai édesapja, VI. György király távoli, a királynő hamarosan 98 éves férje, Fülöp edinburghi hercegnek viszont közeli rokona volt, és ő ismertette össze a későbbi királyi házaspárt, vagyis az ifjú Archie dédszüleit még 1939-ben.Azzal, hogy a kisfiú teljes vezetéknevet kapott, Harry és Meghan azt is kifejezésre juttatta, hogy gyermeküknek nem kívánnak semmiféle királyi titulust. Archie így nagy valószínűséggel nem részesül hercegi címben, és szüleitől eltérően az Ő Királyi Fensége (His Royal Highness, HRH) megszólítás sem illeti majd meg, hacsak a királynő ehhez nem ragaszkodik.Ez korántsem példátlan a királyi család magas rangú tagjai körében: Zara Tindall, II. Erzsébet királynő legidősebb leányunokája, az uralkodó lányának, Anna hercegnőnek a gyereke sem visel semmilyen királyi titulust, sőt ilyesmire kifejezetten nem is tart igényt, és mindent elkövet annak érdekében, hogy hétköznapi életet élhessen.Zara Tindall polgári származású férjének, Mike Tindall egykori angol rögbisztárnak a nevét viseli, a házaspár hivatalos megszólítása egyszerűen Mr. és Mrs. Tindall.Harry és Meghan fia mindazonáltal királyi cím nélkül is a hetedik a brit trónutódlási sorban.Harry nap közben élő adásban adott egy miniinterjút, mely során elmondta, hogy anya és baba csodásan vannak, ám fotók és a név felfedése körülbelül két nap múlva várhatók. Elsőként egy videó látott napvilágot, majd érkeztek a fotók is