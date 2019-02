Elárulta az új Terminátor-film munkacímét James Cameron

James Cameron elárulta az új Terminátor-film munkacímét: az Oscar-díjas rendező szerint egyelőre a Terminator: Dark Fate mellett döntöttek.



Cameron 1984-ben írta és rendezte a Terminátor: A halálosztó című sci-fit. A nagy sikerű produkció első folytatása 1991-ben készült el Terminátor: Az ítélet napja címmel. A Terminátor: Sarah Connor krónikái, Ternimátor: Megváltás és a Terminátor: Genisys című epizódokat már csak forgatókönyvíróként jegyezte, a készülődő hatodik epizódon azonban producerként dolgozik.



A Terminator: Dark Fate rendezője Tim Miller (Deadpool), aki a hatodik filmmel Az ítélet napja című részt folytatja.



Cameron elmondta, hogy megbízik Millerben, akinek megvan a saját elképzelése a filmről.



Az Indiewire vasárnapi cikke emlékeztetett rá, hogy Cameront a 2009-ben bemutatott Avatar folytatásai is lekötik. A következő négy epizód címe az Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider, és az Avatar: The Quest for Eywa lesz. Arról azonban továbbra sincs információ, hogy pontosan mikor is láthatók majd a mozikban. Korábban Cameron arról beszélt, hogy a négy részt egymás után, 2020, 2021, 2024 és 2025 decemberében fogják bemutatni.