Eladó Konrad Adenauer befejezetlen villája

A 600 méter magas fennsíkon, az erdő mélyén, egy 2000 négyzetméteres telken álló Adenauer-házat egy 58 éves nő árulja, aki örökség révén jutott a szép fekvésű, de romos épülethez, amely már több mint hat évtizede az enyészeté.



A hajdan Adenauer-villaként vagy Camp Konradként is emlegetett házra az AEG elektrotechnikai nagyvállalat elnöke, Friedrich Spennrath, a kancellár jó barátja kért építési engedélyt 1955 nyarán.



A gyáriparos azt tervezte, hogy a háromszintes, 600 négyzetméter összterületű, lapostetős villát a nyugatnémet kormányfő rendelkezésére bocsátja magáncélra, hétvégi-, vadász- és vendégházként.



Az épületet a kancellár veje, Heribert Multhaupt építész tervezte Bauhaus-stílusban. A ház már szerkezetkész volt, ám amikor a kancellár tudomást szerzett a vállalkozó hasznosítási tervéről és a sajtó mutyiról kezdett cikkezni, az építkezést 1956-ban leállították.



Az ingatlan sorsát évtizedek óta figyelemmel kísérő Roland Thelen építész szerint Adenauer nem akarta a házat, és a vadászat sem tartozott a szenvedélyei közé. Thelen szerint az építkezés több százezer márkába kerülhetett. A szakértő cáfolta a korabeli pletykákat, amelyek szerint földalatti bunker és helikopter-leszállópálya is épült volna.



Az "Adenauer-villa" az építkezés leállítása óta omladozik. Az eladó, L. Ilse Thurner nem is rejti véka alá az érdeklődők előtt, hogy az ingatlan nem építési terület, a rajta található építmény pedig jelenlegi állapotában nem használható.



Az örökösnő azt mondja, hogy akár névleges árért is megvált volna a birtoktól, és őt is meglepte a nagy érdeklődés, a január 22-ig tartó licit a múlt hét végén 35 ezer eurónál tartott.



A romos épülethez az elmúlt évtizedekben sok kíváncsiskodó kirándult a háború utáni német történelemhez fűződő viszonya miatt, bár a soha be nem fejezett kancellári nyaralót közelről nem lehet megtekinteni, a területet biztonsági okokból két méter magas kerítés veszi körül.