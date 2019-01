Egy régi Sziámi-lemezt játszanak el dupla koncerten az A38-on

A csapat eljátssza a legsikeresebb Sziámi-lemez, az 1992-ben megjelent Testből testbe dalait, valamint az újabb AndFriends-számokat is.



A Müller Péter Sziámi AndFriends 2012-ben egy zenélő baráti társaságnak indult, amely saját dalok írása és előadása mellett az URH, a Kontroll Csoport, a Sziámi és a korai Európa Kiadó dalait is rendszeresen játssza.



Miután a február 16-i estre nagyon gyorsan elfogytak a jegyek, a zenekar másnap még egy Testből testbe-koncertet ad, amelyre vendégként elhívta az egykori Sziámi zenekar zenészeit - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az együttes a kilencvenes években egy Zala megyei faluban működött, ahová a frontember hét évre leköltözött. Az akkori tagok közül a február 17-i, második koncerten ott lesz Markó Tamás (basszusgitár), Kardos Bozi Endre (szaxofon, fuvola) és Polgár Péter (gitár) is. Vendégként közreműködik Ónodi Eszter színművész is, aki az elmúlt időszakban már többször fellépett az AndFriends koncertjein.



Az 1992-ben megjelent Testből testbe a Sziámi második lemeze volt, olyan dalok szerepelnek rajta, mint a Világegyetemista, a Zuhanórepülés, a címadó Testből testbe, az Apokalipszis itt és most vagy a Kis tökös üstökös.



A Müller Péter Sziámi AndFriends tagjai: Müller Péter Sziámi (ének, dalszövegek), Kirschner Péter (zeneszerzés, gitárok, vokál), Roszik Hella (ének, hegedű), Varga Orsolya (billentyűs hangszerek), Angler Ákos (dobok), Winterverber Csaba (basszusgitár).