Egy jó melltartó nem csak formáz, de az egészséget is óvja

A kutatások szerint a nők 80%-a rossz melltartót visel, ez azon túl, hogy kényelmetlen, egészségügyi károkat is okozhat. A túl feszes fehérnemű sebeket, horzsolásokat okozhat, de még lényegesebb, hogy a mellszövetnekis árthat. Ha viszont túl laza - ami szintén kényelmetlen -, akkor nem tartja őket eléggé melleket, ezzel extra terhelést kap a váll, a hát és a nyak, ami gyakran fájdalommal is jár.



Mi a titka, hogy csak a tökéletes darabot vigyük haza?



Ne vásároljunk rutinból, próba nélkül.

Truly Davis méretszakértő és Adele Kershaw melltartótervező tanácsai szerint minden alkalommal, amikor új melltartót vesz valaki, meg kell mérni a mellkas körfogatát, mert a test és a mellek mérete.

A szakértők szerint a következő kérdések feltevése segíthet vásárláskor. Ha bármelyikre is igen a válasz, nem érdemes megvenni a kiszemelt darabot.



Bevág valahol?

Jól érezhetően csúszkál, ha mozgok?

Túl laza, vagy eláll a kosárrésze?

Fájnak a vállaim vagy a hátam, ha rajtam van?