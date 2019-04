Egy ciszta növekszik Király Linda agyában

Sokszor visszafordíthatatlan lelki sérülést okoz, ha valakit az átlagostól eltérő megjelenése miatt megszégyenítenek. Sajnos megtapasztalta ezt Király Linda énekesnő is, akit rengeteg bántás ért a drasztikus hízása miatt. Egy magazin ezt a kérdéskört járja körül a legfrissebb számában, a „testről tabuk nélkül" témában – írja a Bors.Eszméletlenül fontos, hogy beszéljünk az úgynevezett body shamingről, vagyis a testszégyenítésről – mondja Király Linda.– A mai napig folyamatos harcban vagyok magammal, a testemmel. Amikor lefogytam, hiába voltam 52 kiló, továbbra is szorongtam, a tükörben még mindig az elhízott kislányt láttam magam előtt. Ezért éveken keresztül bántalmaztam magam fizikailag a drasztikus fogyókúrákkal. És lelkileg is kínoztam magam, a fogyókúrák közben a tükör előtt állva rendszeresen azt kérdeztem magamtól: hogy nézel ki?Linda hiába járt orvosról orvosra, a válasz legtöbbször az volt, hogy a pajzsmirigye és az inzulinrezisztenciája a felelős a hízásért. Egy MR-vizsgálat végül kimutatta, hogy egy ciszta növekszik az agyalapi mirigyében.

A testre érdemes nagyon figyelni. A tudatalatti ugyanis mindig jelez, csak tudni kell értelmezni az üzeneteket. Az orvosok a sok keresgélés ellenére sem találták a kiváltó okot, a hatodik év után aztán jött bennem egy érzés, hogy hol is kellene keresgélni tovább. Mivel évek óta szinte minden gondolatom az egészségem körül forgott, természetes, hogy számos orvosi cikket elolvastam, a létező összes internetes fórumot átböngésztem. Aztán jött az áttörés: valamelyik vérvételnél láttam, hogy nagyon magas a cortisolszintem. Eszembe jutott, hogy mintha valahol olvastam volna olyat, hogy ez összeköthető az agyalapi mirigyes problémákkal, és ez után mentem el arra az MRI-re (mágneses magrezonancia képalkotás), ami végül megmutatta a betegségem kiváltó okát.

– fejtegeti az énekesnő a Borsnak.Lindától azt is megkérdezte a lap, hogy most éppen hol tart az agyi ciszta elleni harcban, de az énekesnő csak ennyit mondott:

– Még nem szeretnék bővebben beszélni az orvosi beavatkozásokról, a terápiáról. De tudom és érzem, hogy végre felcsillant a remény, hogy teljesen gyógyult lehetek, és ezzel lezárhassak egy hétéves nagyon megterhelő életszakaszt.