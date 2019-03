Egy cicus mind fölött - aki elviszi a show-t Marvel kapitány elől - filmkritika

10/6

Egyetlen dolog van, amiben a DC megelőzte a Marvelt: előbbinél hamarabb kapott külön filmet egy női szuperhős. Ebben a tekintetben a DC pontosan két évet ver vetélytársára: a Wonder Woman 2017-ben jött ki, miközben csak most, idén üdvözölhetjük a nagyvásznon Marvel kapitányt, a Marvel képregény-univerzum ikonikus női szuperhősét. A hősnőt mind ez idáig nemhogy egy külön róla szóló filmben nem láthattuk, de még egyetlen nyúlfarknyi jelenése sem volt a korábbi Marvel-filmekben. Kizárólag a Végtelen háború stáblista utáni jelenetében utaltak rá, mint olyanra, akit a pusztulás pillanatában maga Nick Fury, a Bosszúállók „mecénása" szólít a csatába. A rajongók joggal követelték hát a róla szóló filmet, az alkotók pedig joggal gondolták úgy, hogy végre itt az idő bemutatni azt a szuperhőst, aki talán képes lehet megmenteni az egész univerzumot.Akár sikerül neki, akár nem, az tény, hogy Marvel kapitány egyike a legfontosabb láncszemeknek, aki nélkül a Bosszúállók csapata legfeljebb félkarú óriás lehet. Ezért is meglepő, hogy egy ilyen hatalmas téttel bíró filmalkotásnál a filmstúdió egy olyan párosra bízta a rendezői feladatokat, mint Anna Boden és Ryan Fleck, akiknek korábban egyetlen Marvel-filmhez sem volt közük. Nem teljesen rutintalanok ők (például nekik köszönhetjük a remek Nyomás alatt című filmet), de az biztos, hogy igazi mélyvízbe dobták őket azzal, hogy rájuk bízták a Marvel kapitányt. Sajnos nem mondhatni, hogy a rendezőpáros maximálisan meghálálta volna ezt a bizalmat. A Marvel kapitány természeténél fogva egy eredettörténet, amelyben az alkotók bemutatják a címszereplőt; azt, hogy ki ő, mi ő, honnan jött, hogy ismerkedett össze ezzel meg azzal, és végül melyik oldalra állt a jó és a rossz örök harcában. Ezeket a kérdéseket a film nagyjából tisztázza is, sőt ezeken túlmenően még olyan, sokakat foglalkoztató kérdésekre is választ kapunk, hogy hogyan sérült meg a Samuel L. Jackson alakította Nick Fury bal szeme, vagy hogy hogyan került hozzá az a kapcsolatfelvevő szerkezet, amivel majd Marvel kapitányt fogja hívni a Végtelen háború végén. Továbbá azt is megtudjuk, miért Marvel és miért nem Mar-Vell, hová sikerült elrejteni a végtelen erejű tesseract követ, tudomást szerzünk két földön kívüli civilizáció háborújáról, és végül azt is nyugtázhatjuk, hogy mennyivel könnyebb az élet most, 2019-ben, mint anno a 90-es években.Mindezeken felül a Marvel kapitányban egy macska is igen jelentős szerephez jut, de ennél többet nem volna illendő elárulnom, mivel pont ő, vagyis a cicus a Marvel kapitány egyik legnagyobb erőssége. A másik Brie Larson, aki a címszereplő bőrébe bújva bizonyítja, hogy éppúgy megállja a helyét egy ilyen, kommerszebb szerepben, mint tette azt évekkel ezelőtt az Oscar-díjas A szoba című drámában. Olyan karizmával rendelkezik, hogy egy pillanatnyi kétségünk sem lehet afelől, hogy tényleg ő lesz egyszer az univerzum megmentője. Persze épp ezért fájó, hogy az alkotók a kötelező körök lefutásán túl nem adnak hozzá pluszmélységet a címszereplő karakteréhez, nem éreztetik velünk eléggé a figura tragikus múltját, a benne rejlő irdatlan, emberfeletti erő megmutatkozása pedig inkább a szemnek káprázatos, semmint a szívünknek. Látjuk, amint Marvel kapitány Supermant megszégyenítő módon cikázik a sztratoszférán is túl, és hogy amit férfi kollégája egy hajóval művel, azt ő egy óriási űrhajóval teszi meg, és mindez baromi jól néz ki a nagyvásznon, mégsem fojtjuk vissza a lélegzetünket, nem érezzük azt, hogy a kapitány mindezt értünk teszi, az emberiségért. Úgy érezzük, ez a szuperhős most csak valami bemutatót tart, egyfajta erődemonstrációt, hogy még az eddigieknél is jobban várjuk a pillanatot, amikor ő és Thanos végre-valahára összecsapnak. Kedvcsinálónak tehát megteszi a Marvel kapitány, ahhoz viszont túl fantáziaszegény, hogy oly ikonikus legyen, mint címszereplője.