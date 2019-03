Egy baleset miatt lett filmes Luc Besson

Március 18-án ünnepli hatvanadik születésnapját Luc Besson, A nagy kékség, Az ötödik elem és a Nikita rendezője, a Taxi-filmek írója és producere.



Párizsban született, búvároktató szülei oldalán állandóan utazott. Tengerbiológusnak készült, de tizenhét évesen egy búvárbaleset miatt fel kellett adnia terveit. Ekkor összeírta, mi az, amihez tehetsége van és érdekli is, s mivel a rövid lista élén a filmezés állt, iskoláit félbehagyva Párizsban és Hollywoodban kezdett dolgozni. Filmrendezők asszisztense volt, majd reklám- és rövidfilmeket rendezett, végül Amerikából visszatérve saját céget alapított.



Élethalálharc című fekete-fehér sci-fijével Európa több neves fesztiválján díjat nyert, ezt követte 1985-ben a Metró, amelyre Franciaországban három millióan váltottak jegyet. Az áttörést az 1988-ban forgatott A nagy kékség hozta meg számára. A Jean Reno és Jean-Marc Barr főszereplésével készült, az emberi teljesítőképesség határait ostromló szabadtüdős merülést ismertté tévő filmet képi világa és a sokatmondó csöndek bravúros összhatása tette igazi kultuszfilmmé. Reno, akivel időközben barátságot kötött, alakította a főszerepet a Nikita című filmjében is (1990), a női főszerepet Besson akkori felesége, Anne Parillaud játszotta. A bérgyilkos témát variáló filmnek amerikai változata is készült, Bridget Fondával a főszerepben. Ezt követte, szintén Renóval, a Léon, a profi 1994-ben, amelyben először szerepelt a vásznon a mindössze 13 éves Natalie Portman. 1997-ben a hollywoodi klisék alapján forgatott Az ötödik elem Bruce Willis főszereplésével 1998-ban elnyerte az Oscar-díj francia megfelelőjét, a César-díjat a legjobb rendező kategóriában.



1999-ben Jean d'Arc történetét dolgozta fel, a címszerepre feleségét, a modellből lett filmszínésznő Milla Jovovich-ot találta a legalkalmasabbnak. 2006-ban a saját meséjéből írt Arthur és a villangókat rendezte, a félig "élő", félig animációs alkotás premierjén jelentette be, hogy felhagy a rendezéssel, ezután kizárólag producerként kíván tevékenykedni. (A rajzfilm hazai bemutatójára Magyarországra is ellátogatott.) Mégis másként döntött, 2009-ben elkészítette a második részt Arthur: Maltazár bosszúja címmel, és mint dörzsölt rendező, éppen a legizgalmasabb résznél vágta el a történet fonalát. Szerencsére a folytatásra csak egy évet kellett várni, amikor megérkezett a mozikba a harmadik és egyben utolsó rész, az Arthur 3: A világok harca.



Régi tervét váltotta valóra, amikor 1998-ban a Taxi producere lett: a Samy Naceri főszereplésével forgatott film négy folytatást ért meg, a sikerszériát csak az árnyékolta be, hogy a második rész forgatása közben egy operatőr szörnyethalt, egy másik pedig lábát törte, amikor egy kaszkadőrautó rázuhant. Besson 2018-ban a Taxi 5-tel próbálta egyensúlyba hozni a sorozatos veszteségek miatt megroppant produkciós és forgalmazó cége bankszámláját, de hiába alkalmazott vadonatúj szereplőgárdát és rendezőt, a film hatalmasat bukott a mozipénztáraknál.



Besson 2013-ban Robert De Nirót és Michelle Pfeiffert kérte fel a Vérmesék főszerepére, amelyben egy hírhedt amerikai maffiózó család a tanúvédelmi program keretében a napfényes Franciaországba költözik és felborítja egy álmos francia kisváros életét. A stilizált erőszakra épülő akciófilm igazi közönségsiker lett, ezt 2014-ben a Lucy követte Scarlett Johansson főszereplésével. Besson 2017-ben Valerian és az ezer bolygó városa című sci-fi akciófilmmel több évtizedes álomprojektjét valósította meg, a 180 millió dolláros, eddigi legdrágább európai produkció a rendező hazájában jól ismert képregénysorozat alapján készült. A két főszereplő, Valérian és Laureline útja a lélegzetelállító intergalaktikus városba, Alphába vezet, ahol egy titokzatos, sötét erő lakozik, amely hatalmas veszélyt hozhat az egész világegyetemre.



Várhatóan még az idén láthatjuk az mozikban új filmjét, az Anna című thrillert, amely Cillian Murphy, Helen Mirren, Luke Evans és Sasha Luss főszereplésével készült.



A kifogyhatatlan fantáziájú Besson számtalan sikerfilm forgatókönyvét írta és többnél a produceri feladatot is elvállalta. Ilyen a Wasabi - Mar, mint a mustár, A szállító, a Las Bandidas, A sárkány csókja, Az elrabolva mindhárom része, a 2011-ben befejezett Colombiana című akciófilm és folytatása, melynek forgatása a közeljövőben indul, valamint a Lucy második része.