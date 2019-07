Egy 19 éves fekete énekesnő lesz Ariel az élőszereplős Kis hableányban

Halle Bailey kapta Ariel szerepét a Disney új játékfilmes feldolgozásában, A kis hableányban.



Az élőszereplős verzió az 1989-ben készült animációs film számos eredeti dalát tartalmazza majd, és Alan Menken eredeti filmzenéje is felcsendül majd.



A kis hableányt Rob Marshall rendezi meg, aki korábban mások mellett a Mary Poppins visszatér című filmet jegyezte.



A film szereplőgárdájába a Chloe & Halle R &B nővérduóból hívták meg a 19 éves Halle Baileyt, és rajta kívül Jacob Tremblay, valamint az amerikai rapper és színésznő Awkwafina is játszik a produkcióban.



Marshall szerint Halle Bailey megtestesíti "a szellem, a szív, a fiatalság, az ártatlanság és a kitartás rendkívüli kombinációját", és emellett még csodálatos az énekhangja is, s mindezek miatt kétségtelenül neki kell játszania Arielt.



A forgatókönyvet David Magee és Jane Goldman írta.



Chloe & Halle 2015-ben tűnt fel a zenei színtéren, miután a közösségi médián megjelent néhány Beyoncé-feldolgozásuk. Halle az első filmszerepét alakítja majd A kis hableányban.