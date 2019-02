Drámaian izgalmas február a Telekom TV-előfizetőknek

Kosztümös drámák, szövevényes családi történetek és izgalmas fordulatok különféle történelmi korokban játszódó sztorikban – ezt kínálja a Telekom TV februári bónuszcsatornája*. Az Epic Drama kódolatlanul fogható a hetes programhelyen, a szokásos bónuszcsatorna helyén.



A népszerű drámacsatorna fantasztikus sorozatválasztékot kínál, amellyel egész nap izgalmas szórakozást biztosít a nézőinek. Sőt a csatorna februárban olyan exkluzív premierekkel is jelentkezik, amit például Az Étterem című sorozat, amely a második világháború utáni Svédországban játszódó történet, családi drámával, társadalmi konfliktussal és morális meghasonlással.

A február harmadikán folytatódó Jamestown című sorozatban pedig a szép dunai tájakat is felismerhetik a magyar nézők, hiszen az Újvilág első kolóniájának történetét feldolgozó sorozatot többségében Magyarországon forgatták. Az 1600-as évek Amerikájában játszódó Jamestown a Golden Globe díjas Downton Abbey producerei álmodták meg.



*Az Epic Drama a IPTV és műholdas platformon, valamint a Telekom egyre kedveltebb TV Go platformján is díjmentesen elérhető valamennyi lakossági Telekom TV-előfizetőknek – a közszolgálati és koktél díjcsomagok előfizetői kivételével 2019. február elsején 12 órától 2019. március 01. dél között.