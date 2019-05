Döntött a bíróság - Ismét Benkó Dixieland Band néven zenélhet a Dixie Kings of Hungary

A tagokhoz együttesen kötődik a zenekar neve, tevékenységüket a közönség ezzel azonosítja, ezért érdekük, hogy korlátozás nélkül az ismertté vált néven működjön tovább".

Újra Benkó Dixieland Band néven működnek a 2015-ben elhunyt Benkó Sándor zenésztársai.A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának védjegybejelentést elutasító határozatát. A védjegybejelentési kérelmet és az első fokú elutasító határozat megváltoztatását célzó beadványt a néhai Benkó Sándor fia nyújtotta be.Az indoklásban többek között megállapították: a közös név viselésének joga az együttest attól függetlenül is megilleti, hogy tagjai szerződéses jogviszonyban álltak-e a zenekar ügyeit intéző kft.-vel.A végzés indoklása azt is megállapítja, hogy, illetve a zenekar nem önkéntes elhatározás miatt viselte egy ideje a Dixie Kings of Hungary nevet.A dokumentum ugyanakkor kitér arra, hogy a hivatal nem vizsgálta az ellenérdekű felek névhasználatának jogszerűségét, mert az polgári perre tartozó kérdés.Nagy Iván, a zenekar harsonása és énekese az MTI-nek elmondta:, azaz Nagy Iván mellett Gáspár Pál (bendzsó), Szalóky Béla (trombita), Csikós Miklós (bőgő), Kovacsevics Gábor (dob) és Pintér Béla (zongora) alkotja; klarinéton és szaxofonon Dennert Árpád játszik.A 2015 decemberében elhunyt Benkó Sándor családja 2016 januárjában jelentette be, hogy megszűnik a Benkó Dixieland Band, a tagok nem sokkal ezután Dixie Kings of Hungary néven folytatták.A Kossuth- és Liszt-díjjal elismert klarinétos, Benkó Sándor 1957-ben alapította zenekarát, amely a következő évtizedekben a világ az egyik legjobb dixieland együttese lett. Több mint száz lemezük jelent meg, mintegy 1800 felvételt készítettek, több mint tízezer koncertet adtak, számos világsztárral dolgoztak együtt, köztük volt Milt Jackson, Freddie Hubbard, Buddy Tate, Joe Muranyi, Eddy Davis, Albert Nicholas. A csapat a magyarországi kitüntetések mellett számos nemzetközi díjat nyert.