Döbbenet: Eredeti az ufószerencsétlenségről készült orosz felvétel - Videó

Az oroszok a Szovjetunió ideje alatt titkosabban kezelték a kutatásaikat, mint az amerikaiak. Virágkorát élte a KGB, mely az Amerikai Egyesült Államokba és Európába országaiba is beférkőzött. A most következő videót az orosz titkosszolgálat vette fel még 1969-ben. A célja a dokumentáció lehetett. Egy dokumentumfilm, melynek Roger Moore volt a műsorvezetője, feltárta, hogy a napvilágra került filmnek a doboza, a film típusa, és a felvétele is eredeti, nem utókori hamisítvány. A katonák által viselt ruhák, a jármű, amivel közlekedtek, a fegyverek, a katonák viselkedése mind azt mutatja, hogy hiteles felvételről van szó. A szalagon talált felvétel 2 külön kamerától származik. A teherautóból kamerázó ember felvette azt is, ahogy a másik nézet éppen készül a háttérben.Hogy hihetünk-e egy a kilencvenes években felvett dokumentumfilm állításának és régi szalagról, az egy jó kérdés, mindenki döntse el saját maga, miután megnézte a videót. Önök szerint eredeti, vagy egy túl jól sikerült hamisítvány?