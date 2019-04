DNS-tesztek is igazolták, hogy legkevesebb 49 nőt termékenyített meg saját spermájával egy holland orvos

Megerősítették a DNS-tesztek, hogy egy 2017-ben 89 évesen elhunyt holland meddőségi orvos- jelentette be pénteken a Defence for Children nevű gyermekjogi szervezet.Az érintettek már évek óta gyanították, hogy a Rotterdam mellett, Barendrechtben 1980 és 2009 között saját meddőségi klinikát működtető, de egy holland bíróság csak februárban kötelezte az özvegyet arra, hogy bocsássa rendelkezésre a DNS-vizsgálatokhoz a férfi egykori személyes tárgyait. A vizsgálatokat a nijmegeni Canisius-Wilhelmina kórházban végezték.Az orvos özvegye is mindvégig elutasította az együttműködést az érintettekkel, és továbbra is tagad minden személyes felelősséget, tartva a hagyatéki perek sokaságától.Karbaat klinikáját 2009-ben bezárták különféle szabálytalanságok miatt.