Dél-Koreában előfordulhat, hogy egy kisbaba a születése másnapján már kétévesnek számít

Egy képviselői indítvány eltörölné Dél-Koreában a világ egyik legszokatlanabb életkorszámítási módszerét, a "koreai kort", amely alapján egy december 31-én született kisbaba másnap már kétévesnek számít.



Az évszázadokra visszanyúló, a múlt homályába vesző helyi életkor-kalkuláció szerint egy személy már születése napján egyévesnek, a következő naptári év első napjától pedig kétévesnek számít, bármely szakában is született az évnek. A dél-koreaiaknak így kettős életkoruk van, egy koreai és egy nemzetközi, ez utóbbi szerint általában két évvel fiatalabbak.



A sajátos életkorszámítási mód eredete nem tisztázott, egyes feltevések szerint talán azzal függ össze, hogy hajdan beszámították az ember életébe az anya méhében töltött kilenc hónapot is, talán egy ősi ázsiai számrendszerrel, amely nem ismerte a nullát, mások szerint az időt 60 éves ciklusokra osztó kínai asztrológiában gyökerezhet, amelyben sokkal nagyobb - szimbolikus - jelentősége van az évnek, mint a születés napjának.



A nyugati típusú kalkulációt Dél-Koreában is bevezették az 1960-as évek elején, de a kormányok nem sokat tettek azért, hogy a lakosságot hozzászoktassák az újfajta időszámításhoz, ezért a dél-koreaiak hétköznapi életükben az ősi, helyi számítást használják, és a legtöbben hozzászoktak ahhoz, hogy kétféle életkoruk van.



Mindazonáltal a "koreai életkor" fogalma egyre inkább anakronizmusnak számít a viharosan modernizálódó távol-keleti országban, számos bonyodalmat okoz, ezért is terjesztett be januárban Hvan Dzsu Hong parlamenti képviselő egy indítványt, amely kötelezné a kormányt, hogy kizárólagosan minden hivatalos dokumentumban a nemzetközi életkorszámítást alkalmazza, és annak használatára ösztönözze a lakosságot is. Hvan indítványa az első kísérlet az országban a koreai kor eltörlésére.



Hvan szerint az indítványról a következő hónapokban kezdődnek meg a parlamenti bizottsági viták és a nyilvános meghallgatások. Felmérések szerint egyre több dél-koreai támogatja a nemzetközi életkor alkalmazását, de nem világos, hogy milyen mély meggyőződéssel.



A sztálinista Észak-Koreában már rég nem alkalmazzák a koreai kort, az ottani naptár megegyezik a nyugatival azzal a különbséggel, hogy az időt a dinasztiaalapító kommunista vezér, Kim Ir Szen születésének évétől, 1912-től számítják, vagyis Észak-Koreában jelenleg a 108-as évet írják. A kínai eredetű időszámítást már eltörölték más ázsiai országokban, így Japánban és Vietnamban is.