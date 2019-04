Dárdai csapatáról nevezték el a berlini állatkert jegesmedvéjét - videók, fotók

Hertha BSC on Twitter In Berlin kannst du alles sein. Auch...ein Eisbär namens Hertha. #Tierpark @zooberlin #Berlin #DieZukunftgehörtBerlin #hahohe https://t.co/Aoxk50rmOp

Hertha BSC on Twitter Wie @paldardai richtig erkannt hat: Ganz viel Gefühl am Ball, die kleine #Hertha! ��#DieZukunftGehörtBerlin #hahohe @zooberlin https://t.co/ggI7UFDPMl

A Hertha nevet kapta a berlini állatkert jegesmedvebocsa, és a német főváros leghíresebb sportegyesülete, a Hertha BSC nyerte el a négyhónapos nőstény medvebocs hivatalos keresztszülői tisztségét - jelentette be kedden az intézmény.A Tierpark Berlin tájékoztatása szerint a névadó pályázatra 5300-nál is több javaslat érkezett, a keresztszülői tisztségért pedig több mint tízen indultak.Az állatkertnek természetesen hasznos a nagy népszerűség, amelyet a Hertha BSC élvez és segít ráirányítani a figyelmet a szabadon élő jegesmedvék nehéz helyzetére. A klímaváltozás, az olajkitermelés, a katonai támaszpontok és a turizmus mind-mind veszélyezteti a faj természetes élőhelyét, a sarkvidéket. "Fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez így nem mehet tovább" - mondta Florian Sicks, az állatkert medvékért felelős kurátora a Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) közszolgálati médiatársaságnak.Hertha tavaly december elején született, anyjával, a 9 éves Tonjával él a Berlin keleti részén lévő állatkertben. Többnyire a barlangszerű istállójában időzik, de március közepe óta naponta több órát is a kifutóban tartózkodik, sokat rohangál, játszik az anyjával, mászik a sziklákon és már a kifutó tavába is bemerészkedik.Hertha az berlini állatkert legújabb attrakciója, több mint a duplájára nőtt a látogatók száma, amióta március 16-án bemutatták a közönségnek.A medvebocs egészséges, jól fejlődik, és négyhónaposan már "túl van a nehezén" - mondta Florian Sicks, rámutatva, hogy a jegesmedvebocsok halálozási aránya igen magas, mivel nagyon fejletlenül jönnek a világra. Újszülöttként akkorák, mint egy tengerimalac, vakok és süketek.A berlini állatkert legutóbbi jegesmedvebocs kedvence négy hónaposan pusztult el 2017-ben. Halála nagyon váratlanul érte gondozóit, pontosan nem derült ki, hogy mi okozta, annyit állapítottak meg, hogy a mája volt beteg.Tonjának 2017 decemberében is született két kölyke, az egyik születése után azonnal elpusztult és a másik is csak pár hétig élt.