Dallos Bogi és Freddie is dalra fakadnak a A Dal döntőjében

Nagyon érdekes ide visszatérni, beindult bennünk a versenyszellem, reflexből írtam anyukámnak, hogy szavazzon, visszajöttek a régi emlékek. Nagyon szeretjük a Viszlát nyár áthangszerelt verzióját, ami egyébként hasonló A Dal akusztikus versenyében is elhangzott változathoz"

Döntőjéhez érkezett A Dal 2019: szombaton kiderül, melyik lesz Magyarország legjobb dala. A Duna Televízió dalválasztó showjának döntőjében vendégként fellép az AWS és duettet ad elő a két műsorvezető - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya pénteken az MTI-vel.- mondta Siklósi Örs, az AWS énekese.Február 23-án este A Dal 2019 műsorvezetői, Dallos Bogi és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie is dalra fakadnak."Túl vagyunk a próbákon, és nagyon furcsa érzés, hogy ezúttal éneklünk is azon a színpadon, ahol idén műsorvezetőként álltunk. Megható, hogy újra énekelhetek A Dalban, főleg egy korábbi győztes oldalán" - árulta el Dallos Bogi."Számomra ajándék ez a szereplés. A modern nyugati televíziózásban bevett szokás, hogy a műsorvezetők kitekintenek a megszokott szerepből, és mutatnak valami mást, örülök, hogy ezt mi is megtesszük A Dalban. Szerintem sikerült egy ötletes, minőségi miniprodukciót összeraknunk, nagyon boldog vagyok, hogy részt vehetek benne" - tette hozzá Freddie.A Dal 2019 döntője szombaton 19 óra 30 perctől a Duna Televízió és a Duna World műsorán látható.