Curtis visszatért: `Nem maradok padlón´ - videó

Az ország egyik legsikeresebb rappere az április 28-án megjelenő, "Legismertebb senki" című EP-jéről mutatja be első szerzeményét. Curtis nemrég beharangozó videót is, de az új klip felülmúlja minden várakozásunkat.Őszinte és szókimondó szöveggel tér vissza Curtis, aki "Nem maradok padlón" című dalában nem rejti véka alá véleményét az őt körülvevő emberekről sem. "A dal már hónapokkal ezelőtt megszületett, egyszerre számvetés a múltammal és lökés a jövőmnek. Felálltam és folytatom, erősebb vagyok, mint valaha! A szövegbe pedig írtam néhány intő szót is a társadalomnak"- mondta Curtis.A rapper gondolatai mellé zseniális alap született. Curtis a zenei anyagon Vígh Arnold dalszerző-producerrel dolgozott, akivel korábban már sikerre vitték a Kollányi Zsuzsival közös kollaborációt, a "Pillangót", de a "Rap biblia" című számot is együtt írták. "Aki ismer, az tudja, hogy inkább a rap „aranykorát", a 90-es évek hip-hop zenéjét szeretem, de érdemes volt belenyúlni Vígh Arnival az újvonalas trapbe is, így született meg a "Nem maradok padlón", ami ötvözi ezt a két világot."Curtis hamarosan még egy videóklippel jelentkezik, akik pedig addig sem tudnak várni, április 26-i lemezbemutató koncertjén találkozhatnak vele a Story Budapestben.