Csuja Imrét máig mardossa az önvád kamasz fia öngyilkossága miatt

Fotó: WMNmagazin/YouTube

Azért kezdtem el, hogy az emberek okuljanak a történetünkből. Ha érzik, hogy valami nem stimmel, azonnal a legjobb szakemberhez kell fordulni. Van bennem egy önvád, hogy nem a megfelelő szintű hozzáértő emberhez fordultunk, hanem nevelési tanácsadással kezdtük, és ez nem volt elég"

D. Tóth Kriszta a héten Csuja Imrével beszélgetett a WMN magazin Elviszlek magammal című műsorában.„Nekem a munkám a hobbim, és a hobbiját az ember nem csinálja búvalbaszottan" – mondta nemes egyszerűséggel a műsor elején Csuja Imre DTK-nak, majd ebben a szellemben folytatták a beszélgetést. De nem csak vidám témákról esett szó a kocsiban, a színész ugyanis nyíltan mesélt élete legnagyobb tragédiájáról, kamasz fia öngyilkosságáról, és a történteket kísérő önvádról is az Elviszlek magammal kamerái előtt.A színészt D. Tóth Kriszta egy tévéfelvételről fuvarozta második otthonába, az Örkény Színházba. Út közben Csuja Imre elmesélte, hogy első fontosabb filmes szerepét, a Hosszú alkony buszsofőrét egy véletlennek és a rendező bizonytalanságának köszönhette. Janisch Attilának ugyanis egy szinkronos haverja ajánlotta a szerepre Imrét:– mesélte Imre.Törőcsik Mari pedig úgy értékelte Imre első megszólalását, hogy „ez kurva jó". DeÁrvay Zsuzsa szinkronrendező a színésznek egyszerre a felesége és a legjobb haverja is.Csuja Imre hosszú évekig képtelen volt beszélni a nyilvánosság előtt a veszteségről.– vallotta be a színész, hozzátette:„Beszélgetünk róla sokat otthon is. Én – a feleségemmel szemben – bizonyos darabokban ki is tudom játszani magamból, ki tudom énekelni magamból. Én tudatosan nem tudok sírni a színpadon. Tudom, hogy van valami technika, amivel be lehet csapni a nézőt. De azt soha nem szoktam forszírozni, mert látszik. Viszont ezek a spontán dolgok kihozzák, az meg megállíthatatlan."Csuja Imre elárulta, hogy miért szokták ráhívni a színházban az őrséget, mesélt a borászkodásról, a gyökerekről, a nagypapaságról, a pihenésről és az egészségi állapotáról egy sztrók és egy szívműtét után.A Csuja Imrével készült beszélgetés D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának legújabb epizódja, amely a wmn.hu magazin YouTube-csatornáján látható.