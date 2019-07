Családi dráma nyerte a fődíjat Karlovy Varyban

Krisztina Grozeva és Petar Valcsanov bolgár rendezőpáros Apa című filmjének ítélték oda az 54. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Kristályglóbuszt szombaton.



A díjnyertes bolgár film egy családi dráma, amely nincs híján az abszurd, illetve komikus helyzeteknek sem.



Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjének fődíjáért, amellyel 25 ezer dolláros pénzjutalom is jár, az idén 12 film versengett. Magyar alkotás nem volt köztük.



A két rendező, akik a civil életükben is párost alkotnak, a szombat esti zárógálán személyesen vette át a díjat Jirí Bartoska fesztiválelnöktől.



Az ünnepélyes zárógálán Patricia Clarkson amerikai színésznő is Kristályglóbuszt kapott a világ színművészetéhez való kivételes hozzájárulásáért. A nemzetközi filmfesztivál megnyitóján pedig Julianne Moore Oscar-díjas amerikai színésznő kapott Kristályglóbuszt életművéért.



A fesztivál elnökének díját az idén Vladimír Smutny cseh operatőr kapta.



A zsűri különdíját Jan-Ole Gerster német rendező Lara című filmje kapta. A film főszereplője Corinna Harfouch megkapta a legjobb női szerepért járó elismerést. A legjobb férfi színész díját Milan Ondrík szlovák színész kapta a Marek Skop rendezte Budiz svetlo (Legyen fény) című szlovák filmben nyújtott alakításáért.