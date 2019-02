César-díj - Családon belüli erőszakról szóló elsőfilm a legjobb - fotók az átadóról

A rendező szerint "eljött az idő", hogy ne csak a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján, november 25-én gondoljunk a családon belül bántalmazottakra. A magyar mozikban is vetített film 39 éves rendezője érdemelte ki a legjobb forgatókönyvért, a vágója, Yorgos Lamprinos a legjobb vágói munkáért járó szobrot, a főszerepet alakító Léa Drucker pedig a legjobb női alakításért járó Césart vehette át."Szeretném ezt a filmet valamennyi Miriamnak (a film főszereplőjének neve), minden olyan nőnek ajánlani, akik nem fikcióban, hanem ilyen tragikus valóságban élnek" - mondta a díj átvételekor a színésznő, aki külön megemlékezett a feminista aktivistákról. "Az erőszak szavakkal kezdődik, mégpedig olyan szavakkal, amelyek mindennaposnak, banálisnak hatnak, és nem is vesszük észre, hogy ezek a szavak már egy fenyegetés kezdetét jelentik" - hangsúlyozta a színésznő, aki "külön büszke arra, hogy a filmet egy férfi rendezte".A történet főhőse Miriam, aki a válását követően azt kéri a bíróságtól, hogy fossza meg volt férjét a közös fiúk láthatási jogától, miután a férfi erőszakosan bánt velük. A bíróság ennek ellenére a közös felügyelet mellett dönt, amit a nő nem tart tiszteletben, miközben a megfélemlített gyerek a szülők közötti konfliktus túsza lesz. A francia filmes szakma 4200 képviselője 22 kategóriában választotta ki a legjobbakat az előző évben moziba került alkotások közül a párizsi Salle Pleyel koncertteremben 44. alkalommal megrendezett gálán.A legjobb rendező díját Jacques Audiard érdemelte ki a Testvérlövészek című filmjéért. A Halálos szívdobbanás és A próféta 66 éves rendezője harmadik alkalommal vehette át a szobrot ebben a kategóriában.Az amerikai-francia-spanyol-román koprodukcióban készült angol nyelvű westernfilm megkapta a legjobb operatőri munkáért (Benoit Debie), a legjobb díszletért (Michel Barthélémy) és a legjobb hangmérnöki munkáért (Brigitte Taillandier, Valérie De Loof, Cyril Holtz) járó Césart is.A legjobb férfi alakítás díját Alex Lutz kapta az általa rendezett Guy című áldokumentumfilmben nyújtott alakításért. Az alkotás egy képzeletbeli idősödő táncdalénekes portréja. A film zenéjét komponáló Vincent Blanchard és Romain Greffe vehette át a legjobb filmzenéért járó elismerést.Az elsőfilmes César-díjat a Jean-Bernard Marlin rendezésében készült, Marseille-ben játszódó Shéhérazade című alkotás érdemelte ki, amely két fiatal szenvedélyes szerelméről szól az utcai prostitúció világában.A film főszerepeit alakító Kenza Fortas kapta meg a legígéretesebb színésznőnek, Dylan Robert pedig a legígéretesebb színésznek járó díjat. A legjobb adaptációnak járó César-díjat a Les Chatouilles (Csiklandozások) című dráma kapta meg, amelyet Eric Metayer és a főszerepet alakító Andréa Bescond rendezett.A színésznő először színpadi változatot, majd játékfilmet készített arról, hogyan tudta felnőttként feldolgozni azt a gyerekkori traumáját, hogy szülei legjobb barátja rendszeresen megerőszakolta. Az anyát alakító Karin Viard érdemelte ki a legjobb női mellékszereplőnek járó Césart.A legjobb férfi mellékszereplő díját Philippe Katerine vehette át a Szabadúszók című vígjátékban nyújtott alakításáért.A legjobb külföldi filmnek járó Césart Koreeda Hirokazu Bolti tolvajok című thrillerének ítélte a francia filmszakma. A japán film a tavalyi cannes-i filmfesztiválon elnyerte a legjobb alkotásnak járó Arany Pálmát is. Idén másodszor adták át a közönség César-díját a francia mozikban legsikeresebb film, a Les Truche 3 című vígjáték rendezőjének, Olivier Baroux-nak. A filmet tavaly 5,6 millióan látták Franciaországban.Tiszteletbeli César-díjjal tüntetették ki Robert Redfordot. Az Oscar-díjas amerikai színésznek Kristin Scott Thomas, Párizsban élő brit színésznő adta át a díjat.