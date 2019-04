Cenzúrázatlanul mutatják be Cannes-ban Bacsó Péter filmjét, A tanút

Bacsó Péter A tanú című filmjének eredeti, cenzúrázatlan változatát vetítik a cannes-i filmfesztiválon - jelentették be a filmfesztivál szervezői.



Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik alkalommal válogatott be a Magyar Nemzeti Filmalap által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál Cannes Classics című hivatalos programja - közölte a filmalap az MTI-vel.



Bacsó Péter 1969-ben forgatott A tanú című filmjével, a magyar rendszerváltás után 30 évvel egy olyan film kerülhet vetítésre, amely a leváltott szocialista diktatúra szimbólumává vált. Az elkészítése után tíz évre dobozba zárt alkotást 1981-ben vetítették először Cannes-ban, és ezután 32 országban mutatták be.



A filmalap közlemény emlékeztetett arra, hogy a forgatás és a sorozatos leállítások, az egyes jelenetek kivágatása és a hozzáforgatások - hatalom és művészet jellegzetes egyezkedése volt a hatvanas évek végén.



A fennmaradt egyetlen cenzúrázatlan korabeli kópia alapján, a digitális technika segítségével most lehetővé vált az eredeti változat rekonstrukciója. A kivágott részeket - amelyek közül többnek az eredeti negatívja a Mafilm raktárából került elő hosszú kutatómunka során - a Filmlabor hiánytalanul be tudta illeszteni filmbe, és "hozzáfényelni" a mindenki által ismert verzió restaurált anyagához. Ennek köszönhetően kiváló minőségben lesz látható a cenzúrázatlan változat.



Az eredeti verzióban, amelynek Cannes-ban lesz a világpremierje, látható a Rajk Lászlóra utaló sötétzárka-jelenet, és az a beszélgetés is bővebb, ahol az egyház ezeréves stabilitását állítják szembe az éppen csak megszületett kommunista rendszerrel.



Ebben a változatban nem szerepelt a forgalmazott változatot záró, több évvel később játszódó villamosjelenet, amelyet a rendező a cenzúra utasítására illesztett a film végére 1969-ben.



A film teljes körű, 4K felbontású restaurálása a Filmalap igazgatóságaiként működő Filmarchívum és Filmlabor közös munkája, 30 szakember részvételével és a Magyar Operatőrök Társasága közreműködésével valósult meg. A Filmalap kezdeményezéseként 2017-ben indított hosszú távú filmfelújítási programnak köszönhetően évente 25-30 magyar klasszikus film teljes körű restaurálása készül el.



A Cannes Classics idei programjában mások mellett olyan világhírű rendezők filmjei szerepelnek, mint Dennis Hopper, Stanley Kubrick, Luis Bunuel, Milos Forman és Oliver Stone.