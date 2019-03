Caramel: a 7kornálam! egy őszinte beszélgetés - videó

A harmadik évad első epizódjában a fiatal énekesnő vendége Caramel volt, aki mesélt a családjáról, a karrierjéről, valamint az is kiderült, hogy, hogyan reagál mások előtt, amikor meghallja valahol az egyik dalát.Az M2 Petőfi TV-n futó új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az élet fontos dolgait, sőt még különböző "kihívásokat" is teljesítenek, így még inkább megismerhetjük az igazi oldalukat. Boginál eddig többek között olyan hírességek jártak, mint Pápai Joci, Freddie, Tóth Gabi, Weisz Fanni, Viszkok Fruzsi vagy Jakabos Zsuzsa.Az első adás vendége, az ország egyik legjobb hangja, és dalszerzője, Caramel volt, aki többek között mesélt arról, hogy esett-e már szerelembe első látásra, hogy érzi magát, ha valahol a saját dalát meghallja, és hogy hányféleképpen rontották már el a nevét. Kiderül, hogy Caramel a Follow the Flow-t vagy Billie Eilish-t kedveli jobban, valamint, hogy megszokta-e lepni feleségét romantikus vacsorával?– Remekül éreztem magam, amely nagy részben Boginak köszönhető, nagyon szimpatikus embert ismerhettem meg személyében, kellemesen csalódtam. Tök jól ki van találva a műsor, jól viszi előre a beszélgetést Bogi, és, amit a legjobban szerettem, hogy baráti a hangulat és személyes az egész – mesélte Caramel a forgatásról.A friss évadban Bogi többek között Rúzsa Magdit, Hajnóczy Somát, Henry Kettnert, és Nagy Viktort is vendégül látja lakása kanapéján. A következő epizódban, az ország legnépszerűbb youtuber párosa, Lina és Panni tűnik fel, akik nem csak azt mesélik el, hogy kezdődött videós karrierjük, hanem megosztják a nézőkkel magánéletük egy-egy, kis részletét is. A 7kor Nálam! premier részeit megnézheted az m2 Petőfi Tv-n, hétfőnként 21.05-kor, keddenként pedig Bogi YouTube csatornáján, annyiszor nézed vissza, ahányszor csak akarod.