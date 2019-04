Cannes - Magyar diplomafilmet is beválogattak a fesztiválra

A 24 perces alkotás a Budapesti Metropolitan Egyetemen Mozgóképművész mesterképzésén készült. A film Tóth Krisztina azonos című novelláját dolgozta fel, főszerepeiben Venczel Vera és Tóth Ildikó látható.A Magyar Nemzeti Filmalap tájékoztatása szerint a film története során egy idős nő életébe pozitív fordulatot hoz egy tragikus hír. "A remény az, ami értelmet ad életünknek. A film összes szereplője - középpontban az idős és nagyothalló Margittal és lányával, Judittal - egy reményt adó kegyes hazugság részese lesz, amikor Margit megbetegszik. Ez a hirtelen jött esemény változást hoz mindkettőjük életében és egy új kezdetet is a kapcsolatukban" - olvasható a közleményben.Az Ahogy eddig forgatókönyvét Moldovai Katalin rendező Palóczi Zitával közösen jegyzi, az operatőr Táborosi András volt, a vágó Soltész Orsolya, a gyártásvezető Makkos Zsófia. A diplomamunka során Moldovai Katalin témavezetője Balogh Zsolt volt.Moldovai Katalin 1982-ben Désen született, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen végzett filmművészet és média szakon, majd a Budapesti Metropolitan Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol az Ahogy eddig című alkotással diplomázott. Tanulmányai alatt több rövidfilmet készített (Szezon után, A barátkozás lehetőségei, Burok, Jegyesek), jelenleg az MTVA Mecenatúra támogatásával Szántó Sándor református lelkészről és egy havasalföldi magyar közösségről forgat dokumentumfilmet.A Cinéfondation versenyébe benevezett mintegy 2 ezer alkotás közül 17 vizsgafilm, közülük 14 fikciós és 3 animációs mű kapott meghívást, többségében kelet-európai országokból, ami a szervezők szerint "a kelet-európai filmes oktatás vitalitását tükrözi".A kategóriában három díjat osztanak ki május 23-án. A válogatás zsűrijének elnöke idén Claire Denis francai író-rendező lesz.A vizsga- és diplomafilmeket bemutató rangos programban korábban Mundruczó Kornél, Kocsis Ágnes, Szimler Bálint, Kárpáti György Mór, Andrasev Nadja és Szentpéteri Áron filmjei is szerepeltek. A 72. cannes-i filmfesztivál Jim Jarmusch The Dead Donít Die című zombifilmjének díszbemutatójával május 14-én veszi kezdetét a francia Riviérán. A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező lesz, a 83 éves Alain Delont életművéért tiszteletbeli Arany Pálmával tüntetik ki.