Campus Fesztivál: megnyílt az Egyetem tér a nulladik napon

Különleges műszerekkel és a tudományos felfedezés játékos formáival várja az idei Campus Fesztivál látogatóit a Debreceni Egyetem (DE) - közölte az intézmény tudományos rektorhelyettese szerdán, amikor a fesztivál nulladik napján megnyitotta az Egyetem tér elnevezésű rendezvényhelyszínt.



Csernoch László tájékoztatása szerint az egyetem harminc standján valamennyi tudományterületből kapnak játékos ízelítőt a fesztiválozók, de az idén sem marad el a népszerű "fesztiválfrigy": az "Egypár" programnak köszönhetően tavaly 150 fesztiválházasság köttetett az Egyetem téren.



A Nagyerdőben már sorjáznak a sorok a fesztivál bejáratánál, a zenekarok közben az esti koncertekre hangolnak: szerdán többek között a Quimby, a Bagossy Brothers Company és a Margaret Island koncertjével nyit Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseménye.



Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató elmondta: a nulladik napi programkínálat után a teljes fesztiválterületet csütörtöktől vehetik birtokba a látogatók. Idén 18 programhelyszínnel készültek a szervezők a sokszínűség, a biztonság, a komfortosság és a környezetvédelem jegyében. A zenei programkínálatban tíz kiemelt külföldi fellépő érkezik a Campusra, többek között a Dog Eat Dog és a Limp Bizkit, a mediterrán világ egyik legfelkapottabb dj-je, Willy William és a norvég zenei producer és dj, Alan Walker.



Mintegy ezer zenész fordul meg a fesztivál négy napja alatt, a 248 zenei fellépőből a szervezők nem hagyták ki a helyi tehetségeket sem, több mint 60 debreceni zenekar és dj lép színpadra - jelezte a fesztiváligazgató az MTI-nek.



Hozzátette: új fejezet kezdődik az idén a Campus Fesztivál életében. A Debrecenben egyre népszerűbb nagyerdei Békás-tó területén a Campus Fesztivál kísérő eseményeként július 19-én és 20-án a művészeté lesz a főszerep: első alkalommal mutatkozik be a Campus ART, ahol a látogatók megismerkedhetnek a művészetek színes világával és interaktív módon kipróbálhatják, melyik művészeti terület áll hozzájuk legközelebb.



A vidámparkban egy külön fesztivál várja a gyerekeket. A Campus KID egyszerre mutatja be a digitális és virtuális világ játékainak hazai hőseit és a hagyományos játékok világát.



A Campus Fesztivál a számos programon és attrakción kívül több közérdekű és kényelmi szolgáltatást kínál, a fesztivál területén idén is kártyával lehet fizetni - mondta a fesztiváligazgató.