ByeAlex az Instagramon indít tehetségkutatót

"Indítok a magam puritán elképzelése alapján egy #apubemutatja nevezetű tehetségkutatót! Rappereket, olyan arcokat keresek, akik valóban baszott tehetségesek, szeretnének sok emberhez eljutni, bírnák ha velem dolgozhatnának, és velem meg @danielsomogyvari spanommal együtt hozhatnának létre dalokat!"– írta ByeAlex, majd a jelentkezés részleteivel és feltételeivel folytatta."Szeretném, ha cover vagy saját cuccokat töltenétek fel (elég egy perc, de hosszabb lapozós is ok) instára, NYILVÁNOSAN #apubemutatjahesteggel, hogy lássam! Megnézem majd a videókat, és a legjobbnak magam csinálok dalt! No para! Saját költség! Neked egy dolgot kell beletenned: MAGAD! Tényleg legyél atom! Mert ha az vagy, én is hiszek majd benned! Ja és csakis 18 év felettiek jelentkezését várom egyelőre! Legyen a határidő mondjuk MÁRCIUS 30! Ha nem találom, akit keresek, legfeljebb kitolom! Gyerünk raj csajok-pasik! Mutassátok magatokat! Friss, fiatal rajokat keresek! #apubemutatja"