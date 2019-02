Budapestet is útba ejti a Moonspell új turnéján. A Magyarországon is nagyon népszerű portugál dark/gothic metálzenekar huszonöt országot érintő, ötvenállomásos koncertsorozatra részeként november 22-én az újbudai A38 hajón lép fel.



A Moonspell ezen a turnén mutatja be teljes egészében 1755 című albumát, amely még 2017 novemberében jelent meg. A csapat már dolgozik új anyagának rögzítésén is - közölte a szervező Hammer Concerts pénteken az MTI-vel.



A legutóbbi anyag az 1755-ös lisszaboni földrengésekről szól, amelyek a keletkezett cunamival együtt a város legnagyobb részét romba döntötték. Ez a Moonspell első, teljes egészében portugál nyelven készült lemeze.



"Az Európát valaha ért legnagyobb természeti katasztrófából megszületett egy új város, és egyben egy új korszak is, onnan kezdve a portugál nép már jobban támaszkodott saját magára, mint a koronára vagy a keresztre. Az album zenei és szövegi történeti dokumentum, tisztelgés az örökségünk, illetve a korabeli portugál emberek hihetetlen képessége, rugalmassága előtt" - mondta a frontember, Fernando Riberiro egy korábbi interjúban.



A Moonspell minden idők nemzetközileg talán legsikeresebb portugál zenekara, amely eddig tizenegy stúdióalbumot készített. Közülük négy - a Sin/Pecado (1998), a Darkness and Hope (2001), a Memorial (2006) és az Extinct (2015) - az első helyre kúszott a portugál lemezlistán. A csapatból Ribeiro mellett még a dobos Miguel Gaspar maradt meg az alapítók közül, őket Pedro Paixao (billentyűs hangszerek), Ricardo Amorim (gitár) és Aires Pereira ((basszusgitár) egészíti ki.



A csapat számos alkalommal lépett fel Magyarországon, többször játszottak a Petőfi Csarnokban, de voltak a Szigeten, a Rockmaratonon, a Fezenen, az A38-on és a Barba Negrában is.



A turnén és az A38-koncerten az extrém metált játszó görög Rotting Christ melegít be a Moonspell előtt. A csapatnak Heretics' címmel éppen pénteken jelent meg új stúdióalbuma.