Budapesten ad koncertet a világ leghangosabb bandája

A Deep Purple a heavy metál és a modern hard rock műfajok egyik úttörője, noha eredetileg progresszív rockbandaként indultak, és csak 1970-ben váltottak keményebb hangzásra.A Led Zeppelinnel és Black Sabbath-tal együtt a "70-es évek brit hard rock és heavy metál szentségtelen háromsága" néven is emlegették őket. A csapat számtalan rock és metál zenekarra volt hatással; többek között a Metallica, a Judas Priest, a Queen, az Aerosmith, a Van Halen, az Alice in Chains, a Pantera, a Bon Jovi, a Rush, a Motörhead, valamint az angol újhullámos heavy metál bandák közül az Iron Maiden és a Def Leppard is őket nevezi meg, mint az egyik legfőbb inspirációt zenéjükre.1975-ben a világ "leghangosabb bandája" címen bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe is, az 1972-es londoni Rainbow színházban tartott koncertjük alapján. A Deep Purple pályafutása során több mint 100 millió lemezt adott el, és 2016-ban beiktatták őket a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is.A világ egyik legkeményebben turnézó csapataként is számon tartják őket. 1968-tól napjainkig (leszámítva az 1976-1984 közötti kihagyásukat) gyakorlatilag folyamatosan turnéznak a világban. Ez a csodálatos csapat a legújabb showjukkal december 9-én ismét látható lesz a Budapest Arénában!A budapesti koncertre jegyek március 27-én 10 órától kaphatók aés aoldalakon keresztül.