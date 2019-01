Budapest ismét versenybe szállt a legjobb európai úti cél címért

Ismét a legjobb 20 között versenyez a főváros a legjobb európai úti cél címért: január 15. és február 5. között bárki szavazhat, hogy Budapest az European Best Destination szervezet szavazásán az első helyre kerüljön - közölte a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) az MTI-vel kedden.A versenyt az European Best Destinations szervezet hirdeti meg 11 éve, szorosan együttműködve a kontinens legnagyobb turisztikai hivatalaival.Budapest 2018-ban debütált a versenyen és rögtön a 8. helyet szerezte meg Lisszabont, Párizst, Amszterdamot, Prágát, Bécset, Barcelonát és Londont is megelőzve összesen 17 745 szavazattal. Tavaly Wroclaw nyerte el az első helyet.A legjobb úti célok egész évre szóló promócióban részesülnek a European Best Destinations weboldalon, a nemzetközi sajtóban, számos közösségi média felületen és utazási portálon. A TOP 10 úti célra érkező turisták száma várhatóan emelkedni fog a versenyt szervező cég egész éves kampányának köszönhetően. A legjobbak egy éven keresztül használhatják a TOP 10 európai úti cél címet és logót.Budapestre aoldalon lehet szavazni, egy IP címről hetente egyszer.