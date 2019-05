Botrány: csalással akarták győzelemre juttatni egy milliomos kislányát a tehetségkutatóban

A tízéves Mikéla Abramova a telefonos szavazatok 56,5 százalékával győzött, de az eredmény ellen óvást nyújtottak be.A gyermek Alszou Abramova popénekes és Jan Abramov gazdag üzletember kislánya.Az esetet követően az orosz állami 1-es csatorna bejelentette, hogy a jövőben biztonságosabbá teszik a szavazási rendszert.A televízió a Group-IB kiberbiztonsági céggel vizsgáltatta meg Mikella Abramova szavazatait, miután a kislány az orosz televízióban hatodik évada futó The Voice Kids győztese lett. A vizsgálat megállapította, hogy kívülről befolyásolták a telefonos szavazás eredményét.A csatorna hangsúlyozta, hogy először fordult elő ilyen csalás, és ez volt egyben az utolsó alkalom is, hogy bárki megpróbálhatta befolyásolni a közönség választását. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy az ilyen akciók miatt nem szabad a gyerekeket hibáztatni. Azt viszont nem hozták nyilvánosságra, hogy ki állt a csalás mögött.A vizsgálat kiderítette, hogy a telefonos szavazás alatt 300 telefonszámról több mint 8000 szöveges üzenetet küldtek, tehát valaki "botokat használt".A Grup-IB szerint több mint 30 ezer szavazat érkezett az egyik versenyzőre az említett telefonokról. A rivális énekesek viszont egyenként alig kaptak több mint 3000 szavazatot.A botok automatikus programok, amelyek több ezerszer tudnak végrehajtani egy utasítást.A csatorna közölte, hogy az új szavazási mechanizmust még a tehetségkutató műsor új évada előtt bevezetik.