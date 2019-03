Bochkor Gábor exe inkább a nőket választotta, miután szakítottak

Hazánk egyik legismertebb szívtiprója kétségtelenül Bochkor Gábor, aki rádiós-, té­vés ­karrierje mellett színes ma­gán­életével is időről időre a figyelem középpontjába kerül.Számos ismert nő feltűnt az oldalán az évek során: Csisztu Zsuzsával a kilencvenes évek közepén alkotott egy párt, majd a meglehetősen viharosra sikerült szakításuk után Dobó Kata színésznő következett a sorban. De Tornóczky Anita, Osvárt Andrea és Molnár Anikó is volt főszereplő Bocsi életében, akit exei szinte egyöntetűen kissé konok, nehéz természetű férfiként jellemeznek. Osvárt Andrea egy tévéműsorban a régóta keringő pletykát is alátámasztotta, miszerint a rádiós nem épp a hűség mintaképe – írja a Bors De szoknyapecérség ide vagy oda, Bochkor Gábort is érték pofonok nőktől. Dobó Kata például amerikai karrierjét választotta helyette, nem beszélve Várkonyi Andreával történt szakításáról.De volt ennél cifrább szerelmi ku­darca is, amely az ATV-n futó #Bochkor című műsorának legutóbbi adásában bu­kott ki belőle. Vendégeivel – Jakupcsek Gabriellával, Wossala Rozinával, Lakatos Márkkal és Ganxsta Zolee-val – az érdekes-e, kire cserél az exed? témát kivesézve ugyanis el­árulta: szakításuk után az egyik volt kedvese a saját neméhez kezdett vonzódni.– Volt egy né­met barátnőm, aki később több éven keresztül nővel volt. Átpártolt. De nekem ezzel nem volt bajom, nem volt rossz megélni – mondta a műsorban Bochkor, akivel ellentétben Ganxsta Zolee „abszolút megalázónak" tartja a szituációt.