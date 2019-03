Bereczki a megcsalásról: Nekem is vannak bűneim

A Centrál Színház, Nemek és igenek című darabjában Tim szerepében hódítja meg Bata Évát

A Drága örökösök sorozatban félelmetes behajtót alakít, aki egy pillanat alatt elcsábítja Szappanos Kristóf feleségét. A Centrál Színházban premierje volt a Nemek és igenek című darabban, amiben Timet, azt az ügyvédet játssza, aki a legszelídebb, mégis borít mindent.– Remélem, hogy ez egy színes karakter, akiről nem lehet eldönteni, hogy szerethető, vagy sem – mondja Bereczki Zoli. – Az életben sem minden csak fekete és fehér. A Nemek és igenekben ez minden karakterre igaz, van sötét és fényes oldaluk. Akkor jó, ha úgy jössz ki a darabról, hogy beszélni, vitatkozni lehet róla.Hát ez pont egy olyan darab, ráadásul azonnal megnéznénk újra. Elképesztő, hogy ami megtörtént, az megtörténhetett. Mit ad isten, ebben is Zoli hozza azt a karaktert, aki alaposan felkavarja az állóvizet.– Az életben is teszünk néha olyanokat, amik nem feltétlen helyeselhetők – vonja meg a vállát huncut mosollyal. A darabban elhangzik, hogy a férfi nem azt bánja, hogy félrelépett, hanem, hogy lebukott. Ezzel nem feltétlen ért egyet.– Én nem veszem ennyire könnyen a megcsalást – lép át Zoli a való életbe. – Ebben mindannyian másként vagyunk összerakva. Abban sem vagyok biztos, hogy ez általánosítható-e csak a férfiakra. Tény, hogy a darab ezt mutatja, de nem általánosíthatunk.A darab az erőszak, a megcsalás, a megcsalás okozta fájdalom és a bűnbánat kérdéskört is körüljárja, roppant szórakoztatóan.– A megcsaló is érez bűnbánatot – állítja Zoli. – De vajon elég-e, ha csak annyit mond, sajnálom. Sok dologban mi, a színészek sem értünk egyet. Például abban, hogy bizonyos dolgokban hol húzzuk meg az erkölcsi határt. Az, hogy nincs erkölcs, csak mi találtuk ki, az csak magyarázkodás. Az állatvilágban nincs erkölcs, de mi emberek vagyunk. Vegyük már észre, hogy mikor zúzzuk keresztbe egy másik ember életét! Hol kezdődik a megcsalás? Négy centi már az? Vagy egy kávézás az? Hányszor mondjuk, hogy ez nem személyes, ez csak üzlet. És akkor keresztül lehet embereken gázolni?– Bereczki Zoltánnak vannak bűnei?– Hogy a fenébe ne lenne! Persze.– Tud bocsánatot kérni?– Ez nagyon nehéz dolog, nem mindig. De volt már, hogy azt mondtam, bocsánat. Erről írtak már dalt. Hogy mást ne mondjak, Elton John a Sorry seems to be the hardest word, vagyis bocsánatot kérni a legnehezebb. Hogy miért olyan nehéz? Nem tudom. Ha azt mondom, tudok bocsánatot kérni, az azt feltételezi, hogy mindig, minden helyzetben. De nem, nem minden helyzetben tudtam, tudok bocsánatot kérni. Az igyekvés megvan bennem, ezt kimondhatom.Nem lehet véletlen, hogy a sorozatban is, a színházban is csábító. Sikeresen csábít el lányokat, feleségeket.– A Lepkegyűjtőben is ezzel próbálkozom, a Pillanatfelvételben, az Illatszertárban… úgy néz ki, hál isten rám ragad ez a karakter – neveti el magát. – Karaktert, csábítót, gonoszt játszani a legjobb, hősszerelmest nagyon nehéz. Honnan építem a karaktereket? Gonosz nem vagyok, de csábítani szeretek.