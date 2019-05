Béranya szülte Kim Kardashian kisfiát

Péntek reggel már elterjedt annak a híre, hogy a sztárpár babáját kihordó béranyát kórházba szállították, és már Kim meg is erősítette a Twitteren, hogy megszületett a kisfia - írja a borsonline.hu.



Kardashian és West családja ezáltal 6 személyesre bővült, az 5 éves North, a 3 éves Saint és az 1 éves Chicago szülei most egy második kisfiúnak örvendhetnek. Azt sosem titkolta a valóságshow-sztár és szépségguru, hogy nagy családot szeretnének, mert nekik is sok testvérük van.