Benedict Cumberbatch lesz Jane Campion új filmjének sztárja

Benedict Cumberbatch brit filmsztár és Elisabeth Moss brit színésznő játssza az Oscar-díjas Jane Campion új filmjének főszerepeit - értesült a Variety.com.



Az Ausztráliában élő, új-zélandi rendező új filmje Thomas Savage amerikai író The Power of the Dog című regényének adaptációja. A forgatókönyvet Campion írta, a filmet pedig a hamarosan megnyíló cannes-i filmfesztivál filmvásárán mutatják be a forgalmazóknak.



A Variety.com szerint a film produkciós előkészületei már idén elkezdődnek.



Az 1967-ben megjelent regény Phil (Cumberbatch) és George Burbank tehetős montanai fivérekről szól. Phil ragyogó elme, de kegyetlen, George viszont kényes ízlésű és nagylelkű. Ők ketten a tulajdonosai montanai völgyük legnagyobb birtokának. Mikor George titokban elvesz egy helyi özvegyet (Moss), Phil haragja a sógornője ellen fordul, és a nő fiát használja fel a tönkretételére.



Campion elmondta: azóta nem hagyja nyugodni a történet, hogy elolvasta a regényt. "A férfiasság, a nosztalgia és az árulás bódító elegye. Ritkán találni olyan sztorit, amelynek témája és karakterei ehhez hasonló feszültséget teremtenek, és a vége is váratlan" - mesélte a rendező. Hozzátette: első alkalommal készít olyan filmet, amelynek főszereplője férfi, ami szintén izgalommal tölti el.



"Phil karizmatikus, összetett személyiség, aki háborút indít fivére új felesége és annak kamasz fia ellen" - fejtette ki.



Campion Zongoralecke című filmjéért forgatókönyvírói Oscar-díjat kapott, és mindeddig ő az egyetlen rendezőnő, aki elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Pálma-díját.