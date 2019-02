Bemutatkozik a Viber 10: megújult külső, rejtett hívószámos chat és csoportos hívások

Egyszerű navigáció:

A világ egyik vezető üzenetküldő alkalmazása, a Viber bemutatta a platform legfrissebb verzióját: a Viber 10 új szintre emeli a felhasználói élményt, az alkalmazás villámgyors technológiájának köszönhetően pedig kétszer gyorsabbá teszi az üzenetváltást.a gyorsabb és könnyebben áttekinthető kezelőfelület segítségével a felhasználók pontosan azt kapják, amire szükségük vanA felhasználók privát és csoportos csevegései, a Community-k, chatbotok és a kedvenc tartalmak egy nagy chat listán jelennek megA felhasználók a megújult "Kimenő hívások" kijelzőn visszanézhetik legutóbbi hívásaikat, hozzáférhetnek a telefonkönyvhöz és kezelhetik a Viber Out előfizetésüketA Viber 10 debütálásával két vadonatúj funkció is érkezik, amelyek tovább erősítik a Viber hatékony, megbízható és privát jellegét.(Hidden-number Chats) lehetővé teszik, hogy a Viber Community tagok hívószámuk felfedése nélkül váltsanak üzeneteket egymással, így maximális biztonság mellett ismerkedhetnek meg új emberekkel. A felhasználók az adott személy profiljára koppintva vagy a Community tagok listájából kiválasztva kezdeményezhetnek egyéni beszélgetéseket, így akkor fedik fel telefonszámukat egy másik személy előtt, amikor azt jónak látják a még közvetlenebb kommunikáció érdekében.(Group Calls) funkcióval a felhasználók akár ötfős csoportos beszélgetést is indíthatnak folyamatban lévő híváshoz való hozzáadással, vagy már meglévő csoportos beszélgetésből indított hívással. A funkció első lépésként a hanghívásokhoz elérhető, amelyet egy későbbi időpontban a videóhívások támogatása követ.A Viber 10 megújult felhasználói felületével és a platform megnövelt teljesítményével továbbra is biztosítja a vállalat elköteleződését a felhasználói adatok 100 százalékos védelme iránt. Ahogy a felhasználók azt a Vibertől már megszokhatták, egyéni vagy csoportos beszélgetéseiket és hívásaikat a platform végponttól végpontig tartó titkosítással védi.– A Viber 10-es verzióját egy intenzív kutatás-tesztelési periódust követően alkottuk meg annak érdekében, hogy egyszerű és letisztult kommunikációs élményt biztosítsunk a világ összes Viber felhasználója számára – mondta Djamel Agaoua, a Viber vezérigazgatója. – A Vibernél mindenkit az a cél vezérel, hogy termékünket gyorsabbá, egyszerűbbé és biztonságosabbá tegyük. Az új Viber 10 segít abban, hogy könnyedén és természetesen ismerhessünk meg új embereket, miközben adataink teljes körű védelmet élveznek. Reméljük, hogy felhasználóinknak is annyira tetszenek majd az újítások, mint nekünk, hiszen ez egy teljesen új Viber!A Viber 10 a következő napok folyamán világszerte elérhető lesz App Store-on és Google Play-en.Kövesse a-jét és informálódjon első kézből a frissítésekről, valamint a platformot érintő újdonságokról.