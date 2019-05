Bekapcsolta Budapest első 5G bázisállomását a Vodafone

Bekapcsolta Budapesten a Vodafone a főváros első állandó 5G bázisállomását, a szolgáltató IX. kerületi székházának a tetején csütörtökön.



Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója jelentős előrelépésnek nevezte az eseményt, hozzátéve, hogy a budapesti már a második 5G bázisállomása a vállalatnak Magyarországon, a zalaegerszegi után. Kijelentette: az új generációs mobil- és vezetékes hálózatok olyan lehetőségek előtt nyitják meg a kapukat, amelyek forradalmasíthatják az egész gazdaság működését.



Aranyosné Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) főigazgatója az eseményen bejelentette, hogy a jövő hónapban indul az 5G-re is alkalmas frekvenciák értékesítési eljárása, a dokumentáció nyilvános konzultációja a június közepére várható, és az eljárást az NMHH nyár végére-őszre eredményesen szeretné lezárni.



"Az szeretnénk, hogy az 5G technológiára alkalmas hálózatok akár már az idei év végére, de legkésőbb jövő év elejére rendelkezésre álljanak" - jelentette ki.



Az 5G-s frekvenciákat a mobilszolgáltatóknak szeretnék értékesíteni, hogy azok a szolgáltatásaikkal az előfizetőknek és a magyar gazdaság különböző ágazatainak biztosíthassák az 5G technológia nyújtotta előnyöket - mondta a főigazgató.



A felavató eseményen a Vodafone az országban elsőként csatlakoztatott két 5G képes okostelefont állandó 5G állomására és bemutatott egy távolról, 5G kapcsolaton keresztül vezérelt autót.



Amanda Nelson elnök-vezérigazgató kiemelte: optimisták a digitális társadalmat és innovációt előre mozdító technológiákat illetően, és céljuk, hogy az általuk nyújtott előnyökből az egész ország részesülhessen. Mindezek eléréséhez jelentős lépést tettek azzal, hogy bemutatták, mire képes a főváros első állandó, a Vodafone saját frekvenciáját használó 5G bázisállomása.



Kara Ákos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára kiemelte: Magyarországon az embereknek és az itt működő vállalkozásoknak stabil, jó minőségű, gyors és megfizethető 5G hálózatra van szükségük. Ezekben a napokban új infokommunikációs és új digitális fejlesztési korszak kezdődött az országban - tette hozzá.



Az államtitkár kijelentette: a kormány készen áll az 5G bevezetéséhez a szükséges hátteret biztosítani a piaci szereplőknek. Az 5G hívószó lett Magyarországon és a világ számos pontján - mondta. Szavai szerint a kormány az eddigieknek megfelelően a jövőben is biztosítani fogja a szolgáltatóknak a stratégiát, hátteret, támogatást, amivel sikeresek tudnak lenni.



Budai J. Gergő, a Vodafone vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a Vodafone európai hálózatán több helyen elkezdődött az 5G tesztelése az elmúlt hónapokban. Európa élvonalába sorakozott fel a héten Magyarország is, hétfőn Zalaegerszegen indította el a Vodafone az első állandó 5G bázisállomását.



Hozzátette: Budapesten azért telepíthették a második állandó 5G állomást is, mert a jelenleg is aktív mobilszolgáltatók közül egyedüliként vásároltak az NMHH 2016-os aukcióján 5G-s frekvenciát a 3,5 GHz-es sávban. A Vodafone Magyarország még idén szeretné elindítani a kereskedelmi 5G szolgáltatást - mondta.



Szeneczey Balázs, főpolgármester-helyettes kijelentette: a digitális fejlesztéssel a főváros fel fogja venni a versenyt az európai nagyvárosokkal.



Bácskai János, a IX. kerület polgármestere szerint nem múlik el hónap úgy Ferencvárosban, hogy ne adnának át valami új fejlesztést, jelenleg is több mint tíz daru dolgozik. A folyamatosan fejlődő város robbanásszerű változásokat él meg ismét - mondta.



