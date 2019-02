Beigazolódott a gyanú, plágium miatt kizárás A Dal 2019 döntője előtt

A Dal második elődöntőjének végén a műsor házigazdája bejelentette, hogy az egyik döntőbe jutott produkcióval kapcsolatban felmerült a plágiumgyanú. Amint a műsor készítőinek tudomására jutott a vád, azonnal elkezdték kivizsgálni az esetet, de az adás végéig, az idő rövidsége miatt nem érkezett meg a hivatalos szakmai és jogi állásfoglalás. Mivel a készítők számára a verseny tisztasága és a szabályok betartása a legfontosabb, ezért csak reménykedni lehetett abban, hogy a plágiummal kapcsolatos megkeresés nem más, mint egy rosszindulatú, sértett ember zavarkeltési szándékú manipulációja. Az elmúlt évek során felmerült már A Dalban egyes produkciók kapcsán, hogy plagizáltak, de eddig egy olyan eset sem volt, ahol egyértelműen bebizonyosodott volna a plágium gyanúja. Ennek végső biztosítéka talán, hogy a versenyzők minden évben aláírnak egy nyilatkozatot, ahol az egyik pont kifejezetten erre az esetre súlyos pénzügyi büntetést helyez kilátásba.A műsorkészítői csapat mindezek után mély megdöbbenéssel és sajnálattal olvasta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettesének és nemzetközi tekintélyű szakértőjének vasárnap érkezett szakmai állásfoglalását Petruska dalával kapcsolatban.Fekete Gyula álláspontja szerint:A két dal hangneme, tempója, hangszerelése, harmónia struktúrája, jellemző basszusmenete, dallamkezelése megegyező, ugyanaz. A Vampire Weekend dalnak a nagyon karakterisztikus refrénje is visszaköszön a Petruska dalban, amitől az egész Help Me Out of Here dal karaktere és hangulata megegyezik a White Sky-éval.Tudva, hogy sok sláger ugyanabból a limitált eszköztárból építkezik, sok szám hasonlít egymásra, mégis, esetünkben a Petruska dal fent említett paraméterei túl nagy számban megegyeznek a Vampire Weekend dallal, ezért a Help Me Out of Here című dal plágiumnak minősíthető.A szakmai állásfoglalás egyértelműen fogalmaz, így a műsor készítőinek, A Dal 2019 szabályzata értelmében azonnal ki kell zárniuk Petruskát a további versenyből. Az élő műsorban elhangzottak értelmében a döntő nyolcadik versenyzője az elődöntőkben a zsűritől és a közönségtől legtöbb pontot kapott versenyző, Oláh Gergő lesz.Az MTVA a mostani közlemény kiadása előtt személyesen ismertette az érintettel a döntést és annak hátterét.Amint azt már idéztük, a verseny elején a produkciók által aláírt jogi nyilatkozat lehetőséget biztosítana az MTVA számára tetemes kötbér azonnali érvényesítésére Petruskával szemben, de a vállalat vezetése úgy döntött, a kizárással az ügyet lezártnak tekinti és mostantól csak a magyar zene ünnepére, A Dal 2019 döntőjére koncentrál, így eltekint a kötbér megfizetésétől.A fentiek alapján minden akadály elhárult a döntő képernyőre kerülése elől, így kijelenthető, hogy megvan a finálé nyolc versenyzője. Szombat este 19.30-tól Pápai Joci, Nagy Bogi, Szekér Gergő, a Fatal Error, Oláh Gergő, az Acoustic Planet, Vavra Bence és a The Middletonz küzd majd A Dal 2019 év dala címért a Duna Televízión és a Duna World-ön