Befejeződött Grosan Cristina első mozifilmjének a forgatása

Befejeződött Grosan Cristina A legjobb dolgokon bőgni kell című első mozifilmjének a forgatása; a film bemutatója leghamarabb 2020 tavaszán várható a magyar mozikban - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap csütörtökön az MTI-vel.



Közlésük szerint A legjobb dolgokon bőgni kell című film Stalter Judit producer vezetésével, a Laokoon Filmgroup gyártásában, a Filmalap Inkubátor Programjában készül.



A forgatókönyvet Grosan Cristina (rendező) és Rainer-Micsinyei Nóra (főszereplő) írta. A történet olyan harmincasokról mesél, akik egyszerre próbálnak megfelelni saját maguknak és a környezetüknek, miközben az életük alapvető döntéseit sem képesek meghozni. Szeretnék máshogy csinálni, mint az előző generáció, ugyanakkor menekülnek a döntések elől.



Mint írják, a film nem generációs kérdéseket fejteget, hanem hitelesen, őszintén és nagy adag öniróniával szeretné bemutatni a mostani harmincasok útkeresésének kicsit vicces, kicsit nyomasztó állapotát.



Maját, a főszereplőt alakító Rainer-Micsinyei Nóra színésznő, forgatókönyvíró elmondta, hogy főszereplőként nagy biztonságot adott számára, hogy íróként is részt vett a történetben. "Másfél éve ebben élünk Cristinával, nem kellett összecsiszolódnunk, értjük egymást, rengeteg tudásom volt a szerepről, a jelenetekről" - hangsúlyozta.



A főként XI. kerületi helyszíneken játszódó nagyjátékfilm forgatása a Budaörsi Repülőtér hangárjában kezdődött, majd a stáb 14 napra beköltözött egy gellérthegyi villalakásba, a forgatás a Bukarest utcában fejeződött be.



A film vágása május végén kezdődik Budapesten és Angliában és várhatóan novemberig tart majd. Az utómunka hangmérnöke a szakma egyik legkiemelkedőbb képviselője, Zányi Tamás, míg a zeneszerzője egy tehetséges, fiatal elsőfilmes lengyel alkotó, Mateusz Franczak.



A főbb szerepekben Rainer-Micsinyei Nóra mellett Bányai-Kelemen Barna, Huzella Júlia, Hernádi Judit, Thuróczy Szabolcs, Patkós Márton, Pion István, Páder Petra, Hajmási Péter, Dióssi Gábor, Kőszegi Mária és Lőrinc Katalin lesz látható.



A történet szerint Maja (Rainer-Micsinyei Nóra) élete kezd összeállni. Barátjával (Bányai Kelemen Barna) végre kiköltöznek az egyetem óta másokkal bérelt lakásból. Az egyik este azonban nem várt fordulat következik be: kiderül, hogy egy rég nem látott távoli rokon (Lőrinc Katalin) meghalt.



Maja kénytelen ottmaradni a halottal, mert a családból senki sem ér rá segíteni. A halottszállítókra várva megérkezik Maja gyerekkori barátnője, Sára (Huzella Júlia), akivel már jó pár éve megszakadt a kapcsolata. Telnek az órák és az egyszerű eljárás egy végeláthatatlan, bürokratikus folyamatba torkollik, abszurd szituációkkal megspékelve. Az éjszaka folyamán Maja kezd szembesülni a mélyen eltemetett problémáival. Hiába csordogál biztonságosan az élete, a boldogsága érdekében muszáj kockáztatnia.