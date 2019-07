Befejeződött az új magyar vígjáték forgatása, már bele is nézhetünk a Pesti balhé akciójeleneteibe - videó, fotók

Fotók: Glódi Balázs

Június végén Tatán, a részben lángba boruló gyerektáborban játszódó jelenet rögzítésével fejeződött be az új magyar vígjáték, a Pesti balhé forgatása - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap pénteken az MTI-vel.A közlemény szerint a több kisfilmet és sorozatot jegyző rendező, Lóth Balázs (Nincs mese, 200 első randi) első nagyjátékfilmjét két hónapon keresztül több mint 30 helyszínen forgatta a stáb, dolgoztak a régi Skála Metró áruház tetején, a Király fürdőben és a 150 éves kőbányai pincerendszerben is.Az akciókkal, bunyókkal, menekülésekkel tarkított komédia fordított rablási történetet mesél el, amelyben egy valódi műkincs és a fiatal magyar művész összetéveszthetetlenül egyedi festménye körül forognak az események.A közleményi idézi Lóth Balázs rendezőt, aki elmondta, hogy forgattak esőben, zúzmarában, kánikulában, éjszakában, hajnalban, valamint földön, vízen, levegőben, quadról, drónról és még víz alatt is, napi 12-14 órán keresztül. "Az első perctől kezdve az motivált minket, hogy olyan filmet készítsünk, ami humorban, helyszínekben, képi megoldásokban is meglepő, de egyben nagyon szórakoztató élményt nyújt a nézőknek" - tette hozzá.Mint írják, a színészekre mozgalmas munka várt és intenzív fizikai felkészülés előzte meg a kamerák előtti fellépésüket. A legveszélyesebb feladatok Szabó Simonnak jutottak, aki önként vállalta, hogy kaszkadőr segítsége nélkül oldja meg a nehezebb jeleneteket is. Így ha a helyzet azt kívánta, lezuhant két méter magasból, bunyózott és egyszer még a ruhája is lángra kapott. Alapos tréninget kapott Gulyás Kiss Zoltán kaszkadőr szakértőtől, akivel különórákon gyakorolta be a helyes koreográfiákat.A Petrik Andrea, Mészáros Béla, Elek Ferenc, Szabó Simon, Inotay Ákos és Hegedűs D. Géza főszereplésével készülő film várhatóan a jövő év elején érkezik a magyar mozikba az InterCom forgalmazásában.A Pesti balhé forgatókönyvét Lóth Balázs, Kis-Szabó Márk és Inotay Ákos írta, a produceri feladatokat Fülöp Péter és Hutlassa Barnabás látja el. Az operatőr Balázs István Balázs, a látványtervező Fekete Anna, míg a film jelmeztervezője Kovács Andrea.