Bécsben egész utcát klimatizálnak a hőség idején

Fotó: TOW_Christian Houdek

Fotó: zoomvp-at

A tudósok az évszázad végéig 50-55 extrém meleg nappal számolnak, ami nem túl jó hír Bécs 7. kerületének, ahol szinte alig lehet zöld területtel találkozni. A Zieglergasse az osztrák fővárosban éppen ezért egy új projektbe kezdett. A Neubau nevű városrészt nemcsak sűrű lombkoronával rendelkező fákkal fogják beültetni, de permetkapukkal és több utcai vízvételi lehetőséggel is ellátják majd.Összesen 5 permetkapu, 5 pergola védett ülőhelyekkel felszerelve, 32 karosszék, 5 nagyobb vízvételi lehetőség és 24 fa fogja a járókelőket a meleg nyári napoktól megóvni és felfrissíteni. A klimatizált utca kialakítása 2,4 millió euróba, azaz 768 millió forintnak megfelelő összegbe kerül majd, melynek 70 százalékát Bécs a központi költségvetéséből finanszírozza. Az építési munkálatokat év végére fejezik be.Nem csak az embereknek nehezek a forró nyári napok, de kedvenc háziállatainkat is megviseli a forróság. Éppen ezért számukra is kialakításra kerülnek ivókutak. Eva Persy, Bécs állatvédelemért felelős ombudsmanja különböző tippekkel látja el a bécsi gazdikat. A kánikulában saját készítésű májkrémfagyival vagy hűtőmellénnyel hűthetik le kis kedvenceiket. Ezen kívűl felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak az embereknek káros az UV sugárzás, ezért érdemes a legérzékenyebb pontjaikat (például fül, has, orr) napvédő krémmel bekenni.