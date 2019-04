Balettkarrierjét cserélte a színészetre Gubás Gabi

Kilenc darabban láthatják a nézők Gubás Gabit, aki a Thália és a Karinthy Színházban is színpadra áll esténként. A színésznő emellett az énekesi pályán is rendszeresen megcsillogtatja tehetségét, hiszen a swing, a kubai ritmusok és a szamba dallamai is felcsendülnek előadóestjein. Azonban azt kevesen tudják, hogy pályafutását nem színészként, még csak nem is énekesként, hanem balettművészként kezdte."Alsó tagozatos voltam, amikor az akkori balett tanárnő feljött Budapestre tanítani. Szerette volna, ha én is követem őt és itt tanulok tovább balettozni. A szüleim azonban nem szerettek volna felköltözni, én pedig túl kicsi voltam ahhoz, hogy egyedül felengedjenek. Így a balett-karrierem itt véget ért" - emlékezett vissza Gubás Gabi, aki nagyon szerette ezt a táncműfajt."Szerintem az csak hozzátesz az emberhez, ha több dolgot ismer, több dolgot tanul meg. A balett alapok jól jöttek nekem is a Színművészetin. Ezáltal tudtam, hogy egyes szituációkban, egy-egy szerep kapcsán hogyan tartsam magam, a testem, hogy még hitelesebb legyen az alakítás. Igaz sokszor megmosolyognak, mivel én a mai napig a balett ötödik pozíciójában "ácsorogok", ha várakozom. Nekem ez kényelmes" - árulta el a 95.8 Sláger FM-en Gubás Gabi, aki gyerekeinek is igyekszik átadni a mozgás örömét. "Örülök, hogy annak idején balettozni tanultam, több lettem általa. A gyerekeimet is erre motiválom, hogy próbálják ki magukat olyan mozgásformákban, amikben örömüket lelik. A lányom rock 'n' rollozik, a fiam karatézik. Azt látom, hogy ezek csakis hozzátesznek a személyiségükhöz, ráadásul nagyon élvezik" - mondta a Sláger Témában a színésznő.