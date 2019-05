Balázs Pali felrobbantotta a lemezpiacot

A vártnál jóval nagyobbat robbant Balázs Pali zenei megújulása: a hivatalos eladási listák alapján ugyanis az énekes vadonatúj lemezéből fogyott a legtöbb országszerte. Pali a MAHASZ TOP40-es albumlistájának első helyére kerülve a hazai zenei világ különböző zenei stílusainak legnépszerűbb előadóit előzte meg (Rúzsa Magdit, Ákost, Kowalskyt, Hooliganst, stb.).Az énekessel most érthető módon madarat lehetne fogatni, olyan boldog.– Azt sejtettem, hogy a megújulásra – mind a megjelenésemet, a rövid hajat és a stílusváltást, mind a zenei változást tekintve – felfigyelnek majd az emberek, de ilyen elsöprő sikerre bevallom, magam sem számítottam – mondja az előadó. – A mostani siker egyfajta példaként is szolgálhat a rajongóimnak, hogy igenis érdemes az álmainkért dolgozni, mert a befektetett munka mindig megtérül. Akármilyen közhelynek is hangzik, mégsem az, hogy nem szabad feladni a céljainkat. Bármilyen rögös is az út, az élet egyensúlyra törekszik, és az ember végül megkapja a méltó jutalmát.Nem titok, hogy a zeneipar manapság nem a legkönnyebb terep, lemezt eladni pedig talán az egyik legnehezebb feladat, amikor az interneten szinte bárki bármit megkap ingyen.– Roppant hálás vagyok annak az új terjesztési formának, amelynek keretében kiemelt benzinkutakon lehet elérni az új kiadványomat. És annak is, hogy olyan zenei és művészi körbe tartozhatok ez által, akik között rangot jelent ott lenni.Palinak épp a napokban indult a nyári turnéja, amely idén kiemelt jelentőségű.– Már több új dal is fog szerepelni a koncerteken, csak úgy mint a korábbi népszerű slágereim áthangszerelt verzióban. Felfrissülve, megújulva vágunk neki az országnak, hogy a minőségi popzenét még inkább népszerűsítsük.– A rajongóknak pedig szeretném meghálálni a felém áradó szeretetet, támogatást. Nélkülük nem sikerült volna újra a csúcsra kerülni az eladási listákon. Egy művész életében, 23 év pályafutás után különösen fontos mérföldkövet jelent ez a mostani siker, mert a megújulás létfontosságú ebben a szakmában.