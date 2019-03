Az utolsó kollekció: a Chanel kifutóra vitte Carl Lagerfeld őszi-téli terveit - Fotók

A párizsi divathét utolsó napján, március 5-én mutatták be a 2019-es őszi-téli Lagerfeld-kollekciót, amelyen a német divattervező utódjával, Virginie Viarddal dolgozott együtt.A bemutatón többek között Anna Wintour, Kristen Stewart, Naomi Campbell, Claudia Schiffer és Monica Bellucci is megjelent, és többek között Penelope Cruz, Cara Delevingne és Kaia Gerber is felvonult a kifutón.Karl Lagerfeld február 19-én, 85 éves korában, hosszú betegeskedés után hunyt el.